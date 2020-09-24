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男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里…5hrs後接電話他傻了

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▲▼輕熟女聘金喬不攏「跳河」游2公里回。（圖／翻攝自微博）

▲輕熟女因聘金跳河游2公里回。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸現在多地依然還有結婚收聘金的傳統習俗，武漢一對戀人因聘金談不攏，女方一怒之下就跳河要冷靜冷靜。男友嚇得趕緊報警，警方搜救了5個多小時都沒找到人。正在家人覺得凶多吉少之時，沒想到女孩自己游了寬2公里的河到家報平安。男友感慨，沒想到女友水性那麼好！

據《騰訊新聞》報導，男生今年27歲，女友36歲。兩人在工作認識，相戀了2年多。到了談婚論嫁時，男友家裡拿不出聘金。9月16日，深感委屈的女友便約他到東西湖中環公園交涉，因家中條件不好，他實在無法滿足女友提出的要求，二人便吵了起來。

隨後，女友帶他來找姑姑評理，沒想到姑姑也苦勸「婚禮不宜大操大辦」。於是，就有了上述的一幕。之後，他趕緊報警著急稱，女友跳河失蹤了，自己游了一半追不上。

男生表示，姑母沒站在女子一邊，女方一氣之下跳河稱要游泳冷靜。之後，警方到場後搜救了5個多小時無果。據當地民眾表示，女孩跳的那條河叫府河，寬度長達2000公尺。

男生說，女友跳河時，他拖不住、抱不住，只能下河去追，游到一半就體力不支返回了，「然後在岸邊喊女友，但她並未回去。」誰知道，女友游回家後，竟還打了電話報平安。他也心有餘悸稱，幸虧沒釀成什麼壞事。

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