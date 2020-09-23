20歲女友疑用「精神控制」！他深陷1年半畸戀　手寫13字中毒亡

▲女友蘇杏。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「終我一生，引你走向正確的道路。」深夜，26歲男孩楊朔的家屬趕到廣東省饒平縣，看到遺物，一部手機、一台平板電腦還有一封寫給女友蘇杏的遺書，上面寫著這樣13個字。此前，楊朔用膠帶封住旅館房間門窗，隨後點燃了木炭爐子，一氧化碳中毒身亡。

據《光明網》報導，楊朔的遺體已經躺在廣東省潮州市饒平縣殯儀館4個月了，2020年5月20日晚9點，他在饒洋鎮長城旅館內一氧化碳中毒身亡。

「我認識的他是絕不可能自殺的，」楊朔的一名朋友說。在親友們的口述中，楊朔曾是一個外向開朗的男生，2017年退伍後到廣東，先後做過醫藥和金融方面的工作，事業還算順利。2018年底，到深圳工作不久的他在酒吧認識了比自己小6歲的蘇杏，兩人很快確立關係。

兩人的微信聊天記錄只能追溯到今年2月28日，從現有的內容來看，兩人最後的幾個月並沒有情侶間的曖昧，更像是一段用微信轉帳強行維繫的「愛情」。

在兩人的關係中，每天給蘇杏轉帳666元（人民幣，下同）成了楊朔必須信守的「承諾」，如果楊朔沒有按時完成指標，就會受到「不理睬」的懲罰，可是，頻繁的轉帳並未改善他在兩人關係中的地位。

在聊天記錄中，楊朔主動發訊息是常態。而蘇杏簡短的回應中，「傻X」出現了超過20次，「傻」、「無腦」、「無能」也時有出現。在一次爭吵後，她甚至說，「你哭的樣子真醜，你卑微的樣子我真討厭，」但對發來的紅包照單全收。據家屬查詢到的轉帳記錄，2018年至今，楊朔共向蘇杏轉帳超過20萬元，不包括禮物花銷。

▲26歲男疑遭女友PUA自殺亡。（圖／翻攝自微博）

「這就是真相嗎？」5月20日下午2點，在楊朔發給蘇杏的一張聊天截圖中，一名昵稱為「無名」的男子自稱是蘇杏的男友，要求楊朔「離自己女朋友遠點」。「對，他就是我男朋友，」蘇杏很快回應，同時還告訴楊朔，「我們並未在一起。」

兩人的爭吵從下午一直延續到晚上7點，從楊朔後續發給蘇杏的文字和語音中，他已經表露出自殺的想法，「不要來酒店救我，我想死沒人能攔住我。」對此，蘇杏只回覆，「只是怕你死在我親戚家開的旅館。」

「你跟寶莉一起死，」蘇杏隨後說。寶莉是他們共同養的一隻布偶貓，在兩人最後的幾條聊天記錄中，蘇杏希望楊朔能把寶莉殺掉，或者支付一筆終生撫養費。

在與蘇杏爭吵後，他在微信中詢問本地網友，「哪裡有木炭可以賣。」隨後他出了趟遠門，從隔壁新豐鎮的超市里買到了燒烤用的炭火爐子。

▲聊天記錄。（圖／翻攝自微博）

這不是楊朔第一次尋死，蘇杏事後接受採訪時說，她與楊朔曾在去年12月短暫分手過，當時男友就意圖割腕、跳樓，「他（楊朔）告訴我自己患有憂鬱症，需要經常服藥。」她表示，自己當時只想儘快與楊朔分手，「因為他的糾纏讓我害怕，」但未回應具體細節。

「我們認為楊朔被蘇杏PUA了。」家屬認為，蘇杏在與楊朔的交往過程中存在精神控制和金錢詐騙的嫌疑，最終導致楊朔精神崩潰自殺身亡。

目前，負責該案件的警員表示，還無法透露具體案情。

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