「裝餅乾的是餅乾盒！」她開撩男友：裝我跟你的呢　2個字網笑炸

▲原PO開撩男友，結果讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

難得想撩一下男友，結果卻讓她直呼「我選的我活該！」一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張訊息截圖，只見她傳LINE給男友「裝餅乾的盒子 叫餅乾盒」、「裝鉛筆的盒子 叫鉛筆盒」，接著問「那裝我跟你的呢？」結果男方的回答讓網友都笑噴，「那位男朋友還活著嗎？」、「很浪漫啊！」

原PO在LINE上傳訊息「我問你」、「裝餅乾的盒子 叫餅乾盒」、「裝鉛筆的盒子 叫鉛筆盒」，接著問「那裝我跟你的呢？」結果1分鐘後，男友簡單傳來2個字「棺材」，讓她忍不住哭笑不得地噴出語助詞「X！」男方看到這個反應，還繼續追問「是嗎？」

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女網友無奈地公布解答「是天作之合」，也忍不住對木頭男友直喊「你滾」、「X」、「這男人一點都不懂浪漫。」看到貼文後，不少人都笑炸，「笑死，這個答案真的會讓人瞬間氣死」、「單身技巧不用教，自然就會」、「好險沒說個性不盒」、「不是八字不合嗎」、「我老公回我永浴愛河。」

不過，就有網友笑說，其實原PO男友講得有道理，「結婚是愛情的墳墓，妳男友說的沒錯啊」、「很浪漫啊！想跟妳一起走」、「死也死一起，感人」、「太浪漫了，連死都不分離」、「我家那位說『個性不合』」、「誰會想到天作之合啦！正常人都是想棺材吧！」