美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」：宣布獨立一切改變

▲中國近期多次跨越海峽中線，台灣方面嚴正以待。（圖／翻攝軍聞社影片）

記者陳亭伃／綜合報導

面對美國與中國關係惡化，除了南海海域之外，台灣也成為一個「籌碼」之一。從美國衛生部長阿札爾到美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）相繼訪台讓中國相當不滿，但分析人士指出，縱使中國感到憤怒，但目前尚未踩到「紅線」（底線），因此戰機飛越中線等行為，僅可能是純粹警告而已。

根據《CNBC》報導，近期中國戰機多次飛越海峽中線，進入台灣的防空識別區，引起台美高度關注，台灣更是緊急派出戰機攔截，看似緊繃關係一觸即發。美國國務次卿克拉奇訪台，讓中國相當不滿，這次數十多年來美國對台最高級別的訪問，中國曾多次警告「將會付出代價」來表達憤怒之意。

歐亞集團（Eurasia Group）中國分析師布羅德里克（Kelsey Broderick）表示，儘管美國高級官員對台灣正式訪問激怒中國，但這些舉動還是沒有越過「紅線」（Red line），這個「紅線」的定義很複雜，但中國的紅線很可能就是「台灣是否正式宣布獨立」，若是台海關係沒有任何傾向台灣獨立或是主權爭議，那個就可能退成橙色、或是黃線。

報導中也提到，對於中國而言，兩次美國高級官員訪台，就是一種挑釁的舉動，也就象徵許多原本是「橙色」的底線，隨著中國戰機多次跨越中線，就象徵踩到中國的底線狀態越來越頻繁，在美國大選之前，美、中、台關係如何演變，也備受國際關注。

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