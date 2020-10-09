路邊玩煙火！他閃燈警示「秒變霹靂車」　網氣炸...對向騎士成亮點

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名網友日前開車行經麻豆區博愛路時，看到路邊有3男聚集玩煙火，於是閃大燈警示，沒想到立刻遭對方報復，只見煙火穿過汽車底盤，在前方不遠處綻放，危險行徑引起撻伐，而對向騎士的反應，也瞬間成為亮點。

▲3男在路邊玩煙火。（圖／翻攝自爆料公社）

網友今在爆料公社發文，傻眼直呼「中秋佳節，玩煙火請到空曠地方，閃大燈提醒你們安全，沒必要這樣拿煙火射我的車吧？對面機車還以為我車底盤有裝火箭桶。」

事情發生在5日晚間7點多，當時駕駛閃完大燈，便在博愛路與中正路口停等紅燈，不料立刻有煙火從車底穿過，並在對向機車前綻放，幸好騎士臨危不亂，也未被煙火擊中，而後方多名騎士則陸續從煙霧中駛過。

▲▼對方朝他車「放煙火」給教訓。（圖／翻攝自爆料公社）

離譜行徑引發眾怒，網友紛紛氣憤表示，「這個太扯了吧，警察需要去關切了，直接往騎士那邊炸過去欸，而且看影片好像又是從車底飛出去，如果在車底爆炸很可怕的」、「版主脾氣真好！如果是我...我會請他們去警局一起聊聊」、「這可以構成預謀殺人嗎？太離譜」、「完美示範了什麼叫最劣質水準」、「這可以提告公共危險罪」、「太誇張，害死人」。

另外，騎士也成為亮點，不少人直呼，「機車騎士也太淡定了」、「我應該會嚇到摔車」、「我如果是對向騎士，應該已經暴走了吧」、「如果騎車的是我，我大概就衝過去開扁了」、「我如果是騎士，一定以為版主的車是霹靂車」。

►拯救稻草髮

▼幸好騎士沒因此受傷。（圖／翻攝自爆料公社）