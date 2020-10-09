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快訊／小米漿誤加脫氧劑害4童送醫　高雄某托嬰中心還被查出4缺失

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一家私立托嬰中心在8日上午打製小米漿給幼童食用，沒想誤把脫氧劑給打入，害得4名幼童用餐後身體不適緊急送急診，所幸無礙，社會局依法開罰6萬元。高雄市衛生局9日下午到托嬰中心進行作業環境及人員衛生稽查，經查現場地面未清潔、食品從業人員未有健康檢查紀錄、未保留食材購買收據、未張貼洗手5步驟貼紙等衛生缺失，衛生局依食安法第8條規定飭令業者於109年10月19日前改善完成，屆期派員複查若未改善完成，將依法裁罰6萬元以上罰鍰。

▲高雄鼓山區托嬰中心打製糙米漿，誤將脫氧劑打入，害4名幼童送急診（圖／記者吳世龍攝）。

▲高雄鼓山區托嬰中心打製小米漿，誤將脫氧劑打入，害4名幼童送急診（圖／記者吳世龍攝）

衛生局強調，托嬰中心供餐涉及幼童健康，廚房衛生與從業人員務必遵從食安法相關規定。有關本次事件就醫之幼兒，經醫師診治確定無礙後出院返家休息，衛生局將持續追蹤這4名幼兒健康狀況，亦將依法持續追蹤托嬰中心缺失改善情形，如有違反規定情事，將予重罰，絕不寬待。

▲衛生局稽查托嬰中心廚房櫃內器具清潔度及食品效期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局稽查托嬰中心廚房櫃內器具清潔度及食品效期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局稽查托嬰中心食品作業場所 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局稽查托嬰中心食品作業場所 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局稽查托嬰中心廚房環境地板有粉塵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局稽查托嬰中心廚房環境地板有粉塵。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄衛生局托嬰中心小米漿脫氧劑

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