12年前就曾駕「R22直升機」遭逮！55歲陳嫌起底　是桃園地方仕紳

記者沈繼昌、邱中岳、 莊智勝／新北報導

新北市9月中旬傳出一架R22型直升機於淡水機試飛，還一度試圖在「海中天」董座豪宅後院降落。案經士林地檢署檢察官與專案小組徹夜偵辦，今拘提直升機駕駛、55歲的陳男到案。據了解，陳男並非首次犯案，多年前陳因個人愛好，透過未合法管道購買R22輕型直升機，並於2008年未經登記許可即升空試飛，當時還遭判有期徒刑2月，易科罰金6萬元，不料此次陳又於淡水試航，今遭逮後也將面臨刑責，依據《民航法》規定，航空器與駕駛違法部分，各可處5年以下有期徒刑、拘役、或100萬元以下罰金。

▲民眾目擊該架R22直升機於淡水上空盤旋。（圖／民眾提供）

9月中旬，有目擊民眾將影片PO上網路，只見一架白色直升機低空盤旋，甚至還一度試圖降落在「海中天」董座豪宅後院；董娘王太太也急忙現身澄清，表示該架直升機非自家所有，當天見到直升機飛進後院後也相當傻眼，女兒還與駕駛對視將近10秒，最後直升機並未落地，而是起身轉彎往淡水河方向飛去。

影片曝光後立即引起民航局重視，經過濾相關影帶資訊後，確認該架航空器為Robinson-R22機型，目前國內並無合法管道引進，雖然過去此一機型曾有一架合法登記，但該航空器適航證、與人員檢定證均已於2012年底失效，換言之，目前國內並無可合法飛航的R22直升機，也未有人員取得檢定證，因此此次事件人、機均屬違法。

依據《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

案經士檢檢察官及專案小組徹夜偵辦，經分析追查後，確認該架直升機為陳嫌所有，檢方立即開立拘票，並指揮刑事警察局偵三大隊會同桃園龜山分局、航空警察局台北分局警方前往拘提。昨（8日）晚間，警方前往陳嫌桃園住處逮人，陳第一時間還否認，直到凌晨時分，警方於龜山一處鐵皮屋內查獲該架直升機，並由民航局協助查扣後，陳才坦承犯案。

據了解，陳嫌為桃園知名地方仕紳，購入該架R22直升機後，即藏匿在鐵皮屋中，今遭查獲後，該機已被扣回松山機場，同時陳嫌也遭拘提到案；而機上乘客、及另名友人則作為證人傳喚到案說明。經初步了解，陳男係因個人愛好而透過未合法管道購入該架R22直升機，且陳嫌也非首次觸犯《民航法》，2008年陳嫌曾駕駛R-22直升機違法升空，行經宜蘭礁溪時還因天氣因素迫降於某飯店停車場，因此遭逮，當時宜蘭地方法院簡易庭審酌後，僅判陳嫌有期徒刑2月，易科罰金新台幣6萬元，直升機發還並未沒入，不料此次陳又再度於淡水非法試航，後續也將面臨刑責。

▼該架直升機還一度試圖於「海中天」董座豪宅後院降落。（圖／翻攝自細說淡水）