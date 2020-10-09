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新竹鬧區咖啡廳天花板突坍落　16歲路過少女慘遭砸頭送醫急救

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▲咖啡廳天花板砸中「16歲路過少女」　目擊者驚呆：它整片掉下來。（圖／翻攝新竹大小事）
▲咖啡廳天花板不知為何整片掉下來，砸中路過的少女。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國慶連假第一天，是許多人相約出遊的好日子，不過在新竹市鬧區一間咖啡廳，卻在午後發生整片天花板掉落的意外，天花板下方還擺放了幾張桌椅作為戶外用餐區，由於該咖啡廳剛好位於新竹遊客最密集的購物中心旁，當時一名少女正好走過，被砸個正著，送醫後已無大礙。至於天花板為何會整片掉落，還要進一步釐清。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼出天花板掉落後的一片狼藉，「剛剛在旁邊的拉麵店排隊，突然旁邊的人行道天花板掉下來了，好像有人被砸到，上救護車了」，只見位於轉角的咖啡廳，整天天花板完全掉落，當時一名16歲少女正好從下方走過，被天花板砸到。

▲咖啡廳天花板砸中「16歲路過少女」　目擊者驚呆：它整片掉下來。（圖／翻攝新竹大小事）

▲網友也紛紛討論天花板掉下來的原因。

路人見狀趕緊叫救護車，救護人員將少女緊急送往台大新竹分院，所幸少女只有頭部輕微擦傷。

由於咖啡廳就在新竹鬧區上的購物中心旁，適逢假日，購物中心人潮眾多，還好天花板掉落後沒有造成太大傷亡，網友也懷疑天花板可能遭到白蟻蛀蝕所致，也有網友說，「這樣釘子不夠力吧？設計正確的嗎？？載重受不了吧」、「一掉掉一排這也太誇張了，施工品質沒問題」、「不敢相信，是太久沒整修，還是本身裝潢時有問題？」、「誇張~環保材質，自動分解，今天又是假日，人更多吧」。

一名目擊者說，自己當時就在咖啡廳旁，正準備點菸，就看到天花板整片掉落，另一名咖啡廳的客人也慶幸，「還好我女兒剛好換位子，不然就真的砸到頭了，好在只有輕微擦傷」，無論如何，受傷的16歲少女送醫後已無大礙，算是不幸中的大幸，而造成這起意外的原因，仍待後續調查。

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