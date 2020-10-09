民眾黨酸陳吉仲：曾說「打死要擋」如今卻開放美豬

記者陳家祥／台北報導

農委會主委陳吉仲一連2日到立法院經濟委員會報告並備質詢，連著2天遭國民黨立委猛轟「萊豬闖關、全民不安」和「陳吉仲下台」，還一度情緒激動拍桌駁斥。同為在野黨的民眾黨，9日在臉書上大酸，民進黨政府的時空背景不同之術已達登峰造極，一波又一波的時間鉗形戰術令人眼花撩亂。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨指出，2013年的陳吉仲教授曾說過「如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？養豬產業產值高達750億元，如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府『打死也要擋』。一旦退讓，接下來中國農產品也跟著開放，台灣將沒有農業」。

民眾黨指出，如今的陳吉仲主委，面對蔡英文宣布開放萊豬，卻選擇力挺到底，7年改變一個人的立場不稀奇，更稀奇的是陳主委昨是今非的能力。農委會在9月1日才表示會向院長爭取100億協助豬農，沒想到24小時不到就改口「沒有另外要拿100億，若豬農真的有需要再一起討論」，一夜之間時空背景又不同了，立場轉變的態度快到令人匪夷所思。

民眾黨酸陳吉仲，顯然把「農業專業的能力」都改成「時空專業的能力」，先前高麗菜價格崩盤，陳吉仲強調「菜價沒崩盤」，更聲稱高麗菜1年可收6、7次，實際上高麗菜一年只能3收，遭譏「可得諾貝爾獎」。

民眾黨還提到，去年蒜頭受災欠收，陳吉仲也向蒜農保證，那些進口蒜球都是拿去種的，不會影響蒜頭市場，也不被民眾採信，挨批「農委會騙人也要打草稿吧？」朝令夕改加上專業能力不足，無怪當今政府不被人民採信，還是呼籲陳主委，好好活在正常的時空下多吸收新知，真正為農民謀福。