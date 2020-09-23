更新後更順！果粉洗版「i6S神機」5年了還不壞：換電池再戰10年

▲iPhone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）



記者黃可昀／綜合報導

iOS 14推出後很多果粉都已經更新，僅發布5天就有超過4分之1的用戶下載，iPhone 6S系列以上機型皆可更新至最新版本。一名網友表示，他的iPhone 6S已經用了第5年，至今仍非常耐用，更新以後用起來更順手，「再這樣下去說不定用個六年七年也不成問題」。

原PO在PTT表示，5年前買了這支iPhone 6S，用到現在還是沒什麼大問題，「而且他的設計好看時尚，即便已經用五年了依然耐看」，儘管現在已經快要出到iPhone 12，但這支手機沒壞也找不到淘汰的理由，而且更新iOS 14以後又是一尾活龍，若未來有持續更新作業系統，搞不好還可以再撐個2年，「Apple這麼佛心的公司是要怎麼怎麼賺錢啊！真的是CP值很高的一代神機耶。」

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▲iPhone 6s換電池就可繼續再戰。（圖／翻攝自PTT）



底下留言紛紛指出，iPhone 6S確實是蘋果出的歷代手機中CP值最高的一款，功能齊全又耐用，外型設計也好看，但「電池」是致命傷，用久了還是會有掉電快的問題，只要換顆電池又可以繼續再撐，許多人現在都還在使用iPhone 6S，「6S真的很扯，2015年的手機，還能更新最新版本，而且日常用還很順」、「6s的功能夠用了，除非app沒辦法再更新，不然找不到換的理由」、「只有電池才是6s的敵人」、「6s+換過電池再戰十年」。

還有網友推薦，iPhone 5也屬於超耐用機型，同樣只要更換電池就能繼續延長壽命，「我還在用5喔XD，5真的比6順很多」、「iphone 6 閃退得太嚴重了，5反而不會閃退」、「Iphone5還在用」。