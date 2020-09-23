英國電信商指「iPhone 12 距離我們不遠了！」　將對5G產生巨大推力

▲iPhone 12 系列傳於 10 月和 11 月分為兩波發表。（圖／取自EverythingApplePro）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果即將推出第一批支援 5G 的 iPhone，英國電信商 BT 和 EE 的執行長 Marc Allera 表示，距離蘋果下一次重大發布不遠了，這將會對 5G 產生巨大的推動力。

Apple 服務高級副總裁 Eddy Cue 表示，EE 是第一家提供與包括 Apple Music、Apple Arcade 和 Apple TV+ 在內的多項蘋果套裝服務的營運商。

蘋果往年都會在 9 月發表新一代的 iPhone，但今年傳蘋果計劃延至 10 月才會發布 iPhone 12 系列新機，蘋果也已高度確認了這個時間表。預計此次將有四款新機型，包括 5.4吋、兩台 6.1 吋和一台 6.7 吋的機型，所有機型均配備 OLED 顯示器，支援5G，並且全面回歸經典的方邊框外型設計。

目前據傳，蘋果可能會在 10 月與 11 月間分為兩波發布，Pro 機型的發布時間要晚於一般機型，但具體的資訊仍有待觀察。

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