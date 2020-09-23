舊手機用不到「10月快回收」！環保署要送iPhone等新型手機9支

▲環保署提醒民眾回收手機時，透過三步驟「檢」、「刪」、「排」才安心。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

環保署為促進資源循環，鼓勵民眾回收舊手機，訂定每年10月為手機回收月，在10月的活動期間，只要在各縣市環保局指定的回收點回收，就可兌換摸彩券，上網登錄後，11月中旬抽出9名幸運得主，每人限一次抽獎機會，就有機會抽中iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新手機。

環保署表示，去年首次舉辦《首部曲-收好抽滿》活動，民眾反映熱烈，回收2萬3241支手機，約可得到1公斤黃金及6公斤銀，回收的稀有金屬價格約達新台幣190萬元。今年將延續舉辦回收抽新機活動，這次回收舊手機將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。

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環保署提醒民眾回收手機時，透過三步驟「檢」、「刪」、「排」讓您安心，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩；將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個資的方式；第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市等回收管道。

▲環保署宣布舊手機回收抽新機活動10月開跑。（圖／環保署提供）



環保署提醒，今年10月手機回收月活動即將展開，快檢視抽屜裡是否還放著用不到的舊手機，在10月的活動期間於各縣市環保局指定的回收點回收，就可兌換摸彩券，上網登錄後，環保署將於11月中旬抽出9名幸運得主，每人限一次抽獎機會，活動詳情請至環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

環保署指出，今年也邀請蘋果、三星及華碩等業者提供優惠活動響應10月手機回收月，業者將提供舊機折抵換新機、回收手機換贈禮品或禮金卡等優惠。民眾可至蘋果、三星及華碩的品牌據點，詳細優惠活動辦法請至各品牌官網查詢，不過，環保單位的抽獎活動和業者的優惠活動只能二擇一。