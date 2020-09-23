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錯過 iPhone 汰舊換新的「關鍵時刻」！　果粉損失最高破萬元

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲錯過 iPhone 舊機換新機的好時機，價差超過1萬元。（圖／記者張一中攝）

記者謝仁傑／綜合報導

每年到了新 iPhone 要推出的時候，許多人都會試著用舊機換新機的方式來補貼成本，而二手 iPhone 的行情通常較多數安卓手機更好，但如果用戶沒掌握好出售二手機的時機，價差也會有很大損失。

就回收比價 App《手機醫生 - Phone Doctor Plus》中整理的資訊來看，以 256GB 的 iPhone XS Max 回收價格為例，神腦國際在去年 iPhone 11 推出前後的短短三個月內，從 23,500 元跌到 12,500 元，價差高達 11,000 元，差了將近 50％。

若今年 iPhone 12 如期於 10 月中推出，那麼用戶在 1 月後才出售二手機將會損失不少舊機換新機的補貼費；而如果用戶在新機發表前過早出售舊機，回收價格反而也不會太高。因此最佳的出售時機應是在新機發表的當下，如此一來也不會出現使用 iPhone 的空窗期。

回收通路也會對舊機的回收價造成影響，據過往的經驗看來，不同的回收通路價差最大約達 8,000 元；此外，每個通路的回收方式也有差異，有些通路使用的是抵用金回饋，必須在原處購買新機才有用，否則用戶就得另外去找提供現金回饋的通路了。

建議用戶可以透過一些手機回收行情的 App 或比價網站，先行查詢目前手上 iPhone 的回收行情。據消息指出，iPhone 12 的發表時間可能會在 10/13 或 10/14，因此 10 月中應是想拿補貼金的用戶「汰舊換新」的關鍵時刻。

＃ 對面的女孩看過來～～

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