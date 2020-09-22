被抖內98萬？詹江村怒批「造謠無極限」　四叉貓曬直播截圖秒打臉

▲劉宇發現抖內總收入排行榜的前20名中，挺韓的人竟超過一半。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇昨（21）日在臉書上發文表示，台灣YouTuber聊天頻道的贊助排行榜上，前20名竟有高達半數「挺韓」，而國民黨籍的詹江村（村長）也在榜上。貼文發出後沒多久，詹江村就在粉專上怒批劉宇「造謠無極限」，強調自己被抖內的金額每次僅新台幣30元，何來98萬元？雙方在網路上掀起論戰。

參加超過60場韓國瑜造勢活動的網紅劉宇在粉專分享了抖內（贊助）總收入排行榜，前20名中，挺韓的直播主就占了半數，而國民黨議員詹江村竟以98萬元的數目拿下第8名。劉宇的貼文一出，詹江村隨即在粉專上痛批，「臭卒仔造謠無極限」，他在直播中每每呼籲觀看者不要抖內他，只有何某及丁某2人比較常贊助，每次金額也都僅有新台幣30元，何來98萬元？

▲▼詹江村嚴正反駁。（圖／翻攝自Facebook／詹江村專頁）

面對詹江村的質疑，劉宇稍早也發文強調，隨便點開詹江村的直播，每筆金額都是百元起跳，而他也附上了計算「每次直播被抖總金額」的小工具，網站打開後，金額一目瞭然，完全騙不了人。

▲劉宇再度貼文反擊。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

詹江村而後再度發文，「我挺韓，我的直播收入X打蔡英文、蔡阿嘎及館長、還有呱吉，還有所有的綠媒」，若98萬元的數字如實，是不是代表著挺蔡的直播主完全看不到他的車尾燈？他的收視率高，是否象徵自己太過驕傲？

雙方砲火猛烈，劉宇的擁護者紛紛留言回應，「他的單位可能是美金吧」、「怕被查稅吧」、「真的挺韓發大財了」、「被打臉的日常」；而詹江村的支持者也不甘示弱，「村長今天好幽默」、「村長支持你告下去啦」、「他們開口講話就是造謠」、「又作怪了」。

▲排行榜已經大洗牌，原先前2名的陳品宏和高雄林小姐都跌出榜外。（圖／翻攝自PLAYBOARD）

不過，根據最新的資料顯示，抖內總收入排行榜目前已經大洗牌，詹江村已經掉出前20名之外，至於原先位居第一的林品宏目前則落在第18名。