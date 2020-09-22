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韓國瑜發大財成真！韓粉YouTuber抖內曝光　四叉貓：前20名占一半

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜曾喊出「發大財」的口號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

參加超過60場韓國瑜造勢活動的網紅「四叉貓」劉宇，21日深夜在臉書PO文分享台灣YouTuber聊天頻道的贊助排行榜，沒想到前20名中竟然有一半都是挺韓的，其中位居第一名的韓粉直播主陳品宏總收入達190萬餘元。不少網友看完這份資料，紛紛留言開玩笑說，「選擇比努力重要，支持對的人讓你發大財」、「早知道我也來當韓粉」。

在劉與分享的抖內（贊助）總收入排行榜中，挺韓直播主們就直接包下前三名，依序分別是陳品宏190萬元、高雄林小姐165萬元、高雄歷史哥162萬元；另外還有第4名鈞鈞146萬元、第6名江湖116萬元、第8名國民黨議員詹江村98萬元、第15名石頭里長60萬元、第17名寒國人54萬元、第19名毛嘉慶51萬元。

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挺韓國瑜發大財，四叉貓曝韓粉Youtuber抖內收入。（圖／翻攝自YouTube／陳品宏）

▲排行第一名的陳品宏經常更新頻道影片。（圖／翻攝自YouTube／陳品宏）

劉宇提到，在前20名的收入排行榜中，有一半都是挺韓直播主真的是太強了，就算是館長陳之漢的頻道，在這分名單中也只排在第10名，陳清茂、木曜以及呱吉更是跌出20名外，「挺韓發大財」、「從明天開始我唯一支持韓國瑜出來參選台北市長！（認真）」。

其他網友看完這份資料，也紛紛留言開玩笑，「早知道我也來當韓粉了」、「我幹嘛認真上班」、「選擇比努力重要，支持對的人讓你發大財」、「我是不是錯過發大財的機會了」。不過，也有網友覺得挺韓直播主可以做到這樣確實很厲害，「我必須說，只要合法，要講到很多人願意掏很多錢出來，也是一種本事，畢竟不是任何人都能做到」。

早知道有這麼方便的工具，我之前就不用算的那麼累啦 QQ 　 統計一下台灣youtuber的聊天頻道被抖內排行榜， 　 聊天室前２０名收入排行榜分佈的很有趣呢 XD 　 名單中有一半都是挺韓直播主也太強惹！ 　 （參數我是設定不限時間的頻道聊天室總收入統計到昨天） 　 #挺韓發大財 #恭喜陳品宏勇奪台灣冠軍 #恭喜毛嘉慶本月擠入前20強 資料補充：抖內 = Donate（贊助）

劉宇發佈於 2020年9月21日 星期一

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