生涯累積60場！「鋼鐵韓粉」四叉貓現身李眉蓁選前之夜　椅子精算結果曝光

▲「鋼鐵韓粉」PTT名人四叉貓現身李眉蓁的選前之夜。（圖／翻攝自劉宇臉書）



記者林彥臣／綜合報導

被媒體封為「鋼鐵韓粉」的PTT名人「四叉貓」劉宇，現身高雄市長候選人李眉蓁的選前之夜，他也在臉書上發文指出，這是他第60次參加韓國瑜的活動，而且比照過去的活動精算現場總共擺出多少張椅子。

四叉貓在臉書上精算椅子數量，擺出來的椅子約12101張，沒擺出的椅子約2700張，並且強調「這是我的第60場韓導活動」。

四叉貓另外在PTT上解說計算的椅子數量，舞台前右側：90*43=3870。舞台後右側：45*52=2340。舞台前左側：20*37=740。舞台後左側：49*16=784。後半區之一：71*28=1988。後半區之二：57*31=1767。後半區之三：36*18=648。總數：3870+2340+740+748+1988+1767+648= 12101張椅子。另外後面還有九籠椅子沒排一籠大約300張，所以大約還有2700張沒排出來。

網友在四叉貓的臉書上留言表示，「應該要擺130萬張，不然怎麼對得起他們」、「專業數椅子博士」、「全台最忠實的韓粉」、「四叉貓超敬業！」、「椅子上是蘭姆酒嗎」。