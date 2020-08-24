罷捷連署缺件173份！四叉貓聽「最新進度」笑了：拜託積極點

▲「鳳山清捷隊」發起罷免黃捷行動，至今未達標也還沒補件。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市民發起「罷捷」行動，要罷免時代力量議員黃捷，但第一階段有170多份不符合規定，被要求限期補見。對此，網紅「四叉貓」24日回應，希望罷捷團體可以「積極一點」，「這次補件不知道會不會再開遊覽車上來好期待。」

罷捷團體「鳳山清捷隊」收齊3000份連署書，7月31日組隊搭遊覽車，將第一階段連署書送往台北中央選委會審查。不過，由於第一階段連署書有許多資料填寫錯誤，導致有效連署書未達第一階段門檻，高雄選委會通知領銜人，要求10天內補件，而公文為8月20日發出，10天的底線為8月30日。

▲四叉貓致電中選會，發現罷捷團體還沒補件。（資料照／記者洪靖宜攝）



不過，網紅「四叉貓」十分關注這項罷免發起行動，24日致電中選會，卻被告知「罷捷團體仍未補件」，離第一階段連署還差了173份（門檻為2879份）。

從補件公文發出日起算，至今已過了4天，罷捷團體仍未有任何動作，讓四叉貓不禁感嘆，「已經過了好幾天，積極一點好嘛！」此外，四叉貓還說，若要補件連署，領銜人要親自送往中選會，不可用郵寄的方式，「這次補件不知道會不會再開遊覽車上來，好期待。」

至於是何時致電詢問的？是否可能存在時間差（致電後領銜人到中選會補件）？四叉貓則說明，他是在下班前15分鐘打電話的，除非罷捷團體壓在最後10分鐘送件，否則24日就是還沒補件。

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