館長槓上「韓粉五虎將」林佳新　「鋼鐵韓粉」四叉貓打臉：他不是五虎將

▲韓粉農民林佳新質疑館長販售的厄瓜多白蝦，兩人因此槓上。（合成照／翻攝自林佳新臉書／記者羅志華攝）



記者林彥臣／綜合報導

網路紅人館長陳之漢因為開賣厄瓜多白蝦，遭到韓粉農民林佳新質疑貨源囤積多久，以及貶抑台灣農漁業，兩人因此槓上，館長甚至為了維護名譽一度打算提告「韓粉五虎將」林佳新。對此生涯參加過60場韓國瑜造勢活動的「鋼鐵韓粉」PTT名人四叉貓，竟然也在臉書發文打臉館長表示，林佳新不是韓粉五武將。

館長在直播中引述本站報導內容指出，「這位仁兄（林佳新）大家都知道是誰，大家都說他餵狗喝海尼根嘛，人稱『韓粉五虎將』你是張飛？關羽？趙雲？不知道是哪一個？」

對此四叉貓在臉書上發文指出，館長要提告韓粉五虎將林佳新，餵小狗狗喝海尼根的那個，「但是館長你知道嗎？林佳新不是五虎將之一啦」。

▲經常反串韓粉的「四叉貓」劉宇指出，林佳新 不是韓粉五虎將之一。（圖／記者洪靖宜攝）



四叉貓列出韓粉五虎將分別是，杏仁哥（吳育全）、貼紙哥（黃建豪）、強強滾（張銘誌）、文山伯（張文山）、陳清茂（前鳥松里長），「有沒有感覺奇怪的知識增加惹」。

▲有網友相當驚訝，知名韓粉「一柱擎天姊」不是五虎將之一。（圖／黃小姐授權提供）



網友留言表示，「你根本是韓粉大百科」、「竟然沒有宋慧喬」、「我覺得貼紙哥存在感很低，讓最強菜農遞補他上去好了」、「知道這種沒用的知識幹嘛啦」、「你是真韓國（瑜）專家」。

據了解，韓粉五虎將的由來，是2018年韓國瑜參選高雄市長時，在最初期挺韓的五位在地庶民，並且靠著挺韓成為全國知名的網紅，林佳新雖然也是韓粉，但是他不是高雄人而是雲林人，住在韓國瑜夫人李佳芬娘家附近，所以與韓家相當熟悉，再加上具有專業的農業知識，經常在臉書或媒體上，呼應韓國瑜的農業政策因此爆紅。

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