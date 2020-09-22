幕後／我是來付錢的！蔡英文「看到」澎湖飲料店力挺國軍揪感心

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在20日瀏覽新聞時，看到一則澎湖海軍訂了88杯飲料，卻臨時任務而棄單，但飲料店非旦沒有生氣，反而力挺國軍，她看完後覺得很感動，馬上聯繫幕僚，要求安排與店家聯繫，並在視察澎湖走訪部隊前，親自拜訪。

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）



日前有飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元，海軍基地的弟兄訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，海軍弟兄來電通知取消，說明是因為接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

店家當時強調，海軍弟兄真的不是棄單，雖然44杯飲料沒辦法如期照約定取，「但我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺！所以我跟保衛弟兄說：『專心的完成任務，我們等你們回來，飲料部份就別擔心了，因為我有你們』」。

據悉，蔡英文是在20日自己瀏覽新聞，在了解國內輿情時，看到這則訊息，她很感動，隨即交辦幕僚主動安排與店家聯繫，並堅持在走訪部隊前要親自拜訪店家。

蔡英文22日赴澎湖時，就親自拜訪該家飲料店，不僅讓同仁訂購150杯飲料，她也親自從口袋掏錢全數埋單。她向店家表示，她不是來買飲料的，是來付錢的，同時，她也向店家對於先前照顧國軍表達感謝。

總統府發言人張惇涵表示，今天的澎湖視導行程，主要是中秋節將近，「總統秋節慰勉」的系列行程之一，而蔡英文也獲知上週子儀艦官士兵因勤務的關係，取消預訂飲料的事，因此透過幕僚安排，特別先預訂了飲料，蔡英文再親自前往付款，當面感謝店家的包涵，也向子儀艦的弟兄姐妹們說一聲，「勤務辛苦了，國家感謝你們」。

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