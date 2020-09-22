小鬼葬禮30萬藏貼心巧合！過來人曝「喪葬業行情」：名人才這個價

▲小鬼靈堂開放首日。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

小鬼黃鴻升離世近1周，靈堂在昨天（21）關閉開放，接下來會著手進行後續的喪葬流程。黃爸爸透露，這幾天在整理小鬼住處時，發現床底下有大約37萬元，剛好和喪葬費用差不多，似乎是小鬼留給家人最後的體貼，這讓網友好奇，喪禮辦到好「30多萬算正常價格嗎？」

據了解，黃爸爸向吳宗憲透露，他每個月都會用信封袋裝5萬元寄給小鬼，結果日前在床底下找到一堆先前寄出的信封袋，原來小鬼不會每個月都把5萬花光，剩下的就存起來放在床底，「加一加裡面還有37萬元多」，而小鬼的喪葬費剛好就是30幾萬，這筆錢就像是小鬼最後的貼心。

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▲一場喪禮大約20至30萬。（圖／記者湯興漢攝）



有網友在PTT表示，龍巖是殯葬業的龍頭，印象中辦喪禮都要價不斐，30萬比他預期的還要便宜一些，不知道殯葬業的行情究竟為何，「有沒有喪葬費用的八卦？」

網友回應，30萬算是普通規格再好一點，即使一切從簡也要20萬上下，以小鬼葬禮的規模來說30萬很合理，「是名人才拿這個價，30多就比一般葬禮隆重一點而已」、「比正常貴點，一般不含塔位約20-30萬」、「普通，之前辦最便宜的大概23，聽說可以到80」、「我媽剛走，一切從簡也花了16萬」、「我阿公當初過往時留下的手尾也剛好辦後事，就是這麼巧。」