無照老人養護所...2死1命危！鄰居曝：衛生局來就關門，還會放狗

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

台北市內湖區康寧路一處無照私人養護所，22日下午發生一起嚴重火警！裡面的3名老人全身遭到嚴重燒傷，當場失去生命跡象，目前已被送到醫院搶救。不過，其中2名老人已於稍早宣告不治。此外，根據附近鄰居所說，該養老院非常低調，衛生來稽查時，他們就把門都關著，還放狗出來，讓衛生局的人無法入內查看。對此，事故發生之後，台北市副市長黃珊珊也立即抵達現場察看。

▲北市內湖區下午一間私人養護所發生嚴重火警，副市長黃珊珊獲悉後到場勘查。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

這起事件發生在22日下午，火災發生當下，鐵門卻是完全拉下，而路過民眾發現屋內飄出濃煙趕忙報警。對此，警消抵達現場後，緊急將鐵門破壞，從火海中救出3名臥床、行動不便的老人，但3名老人被救出後，幾乎全身都已經燒到焦黑，當場失去生命跡象、狀況相當不樂觀，而其中2名老人已於稍早宣告不治。

此外，附近鄰居表示，「養老院非常隱密低調，平常鐵門深鎖根本不知道裡面在幹什麼，連衛生局來稽查都把門關著放狗出來，無法進入到屋內查看。」另外，更詭異的是，事發當下現場根本沒有看護、也沒有負責人，讓整起事件更加撲朔迷離，而稍早黃珊珊也已經抵達現場，至於事故詳細發生原因、該養老院背景，仍有待進一步調查。

【更多新聞】

安養中心大火...門竟拉下上鎖！3老人身軀燒到焦黑 完全無人看護

快訊／整桶屎來源曝！「潑屎哥」認了：我自己拉的 親曝潑屎原因

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝