「希望能再為這塊土地謀劃3至7年」　杜紫宸曝給蔡英文一封信

▲資深產業專家杜紫宸常上節目評論時事。（圖／翻攝雲端最前線）

記者徐政璿／台北報導

資深產業專家杜紫宸22日上午7點多透過臉書，公開給蔡英文總統一封信，坦言雖已退休，盼有適宜管道願竭盡所長，不計名位，希望能再為台灣這塊土地籌謀劃策3至7年，則此生可無憾矣。杜紫宸接受《ETtoday新聞雲》訪問談及此事時透露，「總統有收到信，過一陣子會見我」，藍綠不重要，台灣發展比較重要。

杜紫宸在信中表示，自己曾先後擔任政府經濟、科技智庫逾廿載，中間至民間企業擔任專業經理人，歷練12年，「包括追隨施振榮6年半，創辦民間科技產業智庫拓墣産業研究所等。」

「我與總統同齡，身體健康尚可，久經歷練與思慮多元訓練，現雖滿仍腦子創意，但乏人聽聞，常感十分痛苦」，杜紫宸向總統喊話：「我深知層峰日理萬機，仍關心建立國際級研究機構及核心政府智庫，更重視培育具國際及策略觀之年輕人才，但可惜4年過去，於財團法人之圈，結構改變甚微，每下愈況。」

杜紫宸表示，他與弟弟杜紫軍，如今均已提前退休，雖生活無虞，但既生在台灣，父母葬於台灣，早是台灣人，近年且均早己看破藍綠之隔。若有適宜管道，紫宸願竭盡所長，不計名位，希望能再為這塊土地籌謀劃策3至7年，則此生可無憾矣。