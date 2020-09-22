錄影祝賀海峽論壇遭轟「巴結」　陳玉珍：蔡英文喊對話交流就無事

▲立委陳玉珍錄製海峽論壇祝福影片。（圖／翻攝自YouTube／今日海峽）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨日前因「求和說」宣布不以黨形式出席海峽論壇，黨籍立委陳玉珍、李德維等13人以個人身分錄製影片祝福論壇順利，引發民進黨立委不滿。對此，陳玉珍21日回應，總統蔡英文曾提到願意跟對岸對話，「對話交流」就無事，自己「呼籲和平」就是巴結，呼籲綠營標準要一致。

海峽論壇20日舉行，陳玉珍、前台北縣長周錫瑋、澎湖縣副議長陳雙全等13人錄祝福影片，並在開幕式播放。不過，主辦單位刻意迴避兩人「立法委員」的身分，陳玉珍被改為「金門民意代表」，而李德維則是「台灣青年發展基金會董事」，然後還把澎湖縣副議長陳雙全，誤植為澎湖縣副縣長。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬批評，硬要巴結中國的路線無法在台灣的民主制度存活；立委王定宇也諷刺，不能參加被統戰，錄影露臉，沒立委頭銜也沒關係，這些中國國民黨人離中共好近，離台灣人民很遠。

陳玉珍21日晚間在臉書解釋，金門與中國大陸在地理位置上非常接近，過去也曾經經歷戰火，更知曉和平的可貴。殷切渴望兩岸和平交流的心情，也盼隔著台灣海峽的本島朋友們能夠理解。影片中所談到的是期盼兩岸相互交流往來、共創兩岸和平的長遠目標。

陳玉珍抨擊，蔡英文曾在就職演說中提到「願意跟對岸展開對話」，蔡總統提「對話交流」就無事，自己「呼籲和平」就是巴結？她直呼：「民進黨這種雙重標準也太明顯了吧。」