蔡英文一場晚宴後收死亡威脅　總統府：怎跟這樣的鄰居打交道？

▲蔡英文與美國次卿晚宴後，收到對岸官媒的死亡威脅，總統府表示，這樣的鄰居要如何打交道？（圖／總統府推特）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前與美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）在官邸晚宴，引起對岸連續多日的軍事挑釁，而官媒更揚言，蔡英文是在玩火，將被幹掉。對此，英國《每日電訊報》（The Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）認為，這是「死亡威脅」，而總統府也疑惑表示，這樣的鄰居要如何來打交道？

對岸官媒於19日在推特發文表示，「台灣領導人蔡英文，在宴請美國國務院高級官員的晚宴上，聲稱要進一步加深與美國關係，顯然是在玩火。如果她的挑釁行為違反反分裂法，將挑起戰爭，蔡英文將被幹掉」。

對此，英國駐台記者史密斯則轉發此文，並附文指出，對岸官方媒體，在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對蔡英文祭出死亡威脅，在哪個世界可以接受？

隨後，總統府的推特也在20日轉發史密斯的推文並表示，只是與遠方來訪的朋友共進晚餐，而鄰居發送死亡威脅，是要如何跟這樣的鄰居打交道？

▼英國駐台記者轉發對岸官媒的貼文，認為這是給蔡英文的死亡威脅。（圖／史密斯推特）



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