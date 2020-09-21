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8旬嬤回收養家！一家六口5身障　兒孫重殘臥床...身心俱疲盼援助

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▲兒子4年前發生車禍導致全身癱瘓，8旬老媽媽也只能靠撿拾回收物來貼補家用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲兒子4年前發生車禍導致全身癱瘓，8旬老媽媽也只能靠撿拾回收物來貼補家用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名領有中度殘障的楊姓男子（31歲），7月底時一場車禍造成全身骨折，目前在加護病房治療中。1名老師得知此事後，通報給「白沙屯媽祖婆網站」，經義工組織深入了解後，發現這1家6口竟有5人是身障，因長孫車禍住院，僅靠阿嬤作資源回收渡日，1家人生活頓時陷入困境。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，阿嬤的兒子4年前發生車禍，晚上騎車撞進田裡造成頸椎受傷，終身必須躺床上，因為沒有接受復健，所以手部捲曲無法張開、雙腳也無法行走，目前領有極重度殘障手冊；31歲的大孫子，領有中度殘障手冊，雖然有工作但薪水不多只能多少貼補家用，日前也因在產業道路上騎腳踏車被車撞上，造成全身骨折、氣胸現象，再加上本身有癌症，目前在加護病房接受治療。

▲白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬（左2），經深入了解後，也希望大家能夠伸出援手，幫助這家人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬（左2），經深入了解後，也希望大家能夠伸出援手，幫助這家人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，2孫子與小孫女也領有中度殘障手冊；2孫子早上跟著阿嬤做資源回收，但工作時有時無，也很不穩定；孫女則是跟著大車跑當當助手，但所賺來的錢，也僅夠讓臥病在床的父親買尿布。

駱調彬還說，因為阿嬤年輕時與丈夫做生意，買了現在住的房子，也因為如此，所以現在家道中落，完全拿不到政府的補助，全家僅僅只靠著家人殘障手冊領著一萬多元的補助及媳婦工作的薪水來過活；因此次大孫車禍意外，才引起大家關注，也希望政府能夠提供居家照護、慈善機構可以幫忙協助孫子醫療費用，讓社會大眾的愛心能挹注到這家人的心中。

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