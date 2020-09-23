再提終戰宣言！文在寅聯合國演說要北韓站出來：我們是生命共同體

▲文在寅在第75屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅於首爾時間23日凌晨透過影像發表第75屆聯合國大會演說。

他在開頭首先提出「為了所有人的自由」，聯合國應以具強大包容性的國際合作態度，在面臨後新冠肺炎（COVID-19）疫情時代上來扮演重要角色；透過國際合作成功研發疫苗與治療藥物，且保障各國與每位人民防疫的權利；並向北韓（朝鮮）、中國大陸、日本、蒙古呼籲共創東北亞防疫合作體系；同時表示簽署韓半島（朝鮮半島）「終戰宣言」，是開啟無核化與永久和平的大門，達成和解與共創繁榮。

文在寅表示，韓半島必須完全、且永久地終結戰爭發生，目前仍處於未完成和平的狀態，雖然曾經充滿希望，卻一度中斷（指目前處於膠著的美朝關係、兩韓關係），我相信韓國能透過對話來達成，而欲達成目標，須最先踏出的第一步就是簽署「終戰宣言」。

文在寅認為，南韓與北韓是「生命共同體」，透過幾個國家出面組成合作防疫體系來守護生命安全，使得在推動北韓參與國際社會的多邊合作上，成為其獲得安全保障的基礎。

根據《韓聯社》分析，文在寅之所以在任期剩下約兩年的時間，於聯合國大會上提出簽署「終戰宣言」，是因其認為11月美國總統大選後國際情勢將會更不穩，唯有目前打出這一劑強心針，才能動搖北韓，不虛耗時間；然而各界認為，目前美朝關係膠著，只有北韓須達成美國所設定的「無核化」目標，才有可能針對簽署「終戰宣言」進行談判。

▼以下為南韓總統文在寅演說影像



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