高雄夫妻雙載遭闖紅燈轎車撞飛！　後座妻噴飛10餘米重摔不治

記者黃子倩／高雄報導

22日晚間接近10點，高雄市楠梓區加昌路、瑞屏路口發生一起死亡車禍，當時一名29歲的蔡姓男駕駛開車沿加昌街行駛疑似闖紅燈，撞上一輛綠燈雙載直行的機車，導致坐在後座的女子當場噴飛10多公尺，送醫後搶救不治死亡，警方表示雙方的酒測值都是0，沒有酒駕，詳細的肇事原因仍有待調查。

▲駕駛上班途中疑似闖紅燈，撞上一輛直行機車。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起死亡車禍，「起因是汽車的前車頭撞擊機車的右側車身肇事，汽車駕駛輕傷，機車駕駛多處擦傷，後座乘客傷重到院後死亡，雙方沒有酒駕，持照也都正常。」

▲遭撞機車倒在快車道上。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

經進一步了解，肇事駕駛向警方供稱，車禍發生當時他正要趕去上班，車速大約60、70公里左右，不過疑似闖紅燈撞上直行雙載的機車騎士，是否是因為趕著上班，這點駕駛並沒有向警方多說明，不過車輛撞上雙載的夫妻擋後，還繼續往前爆衝，撞上路旁的5部機車才停下。

只是，無辜挨撞的雙載機車騎士與乘客是住在事故地點附近的一對夫妻，26歲的先生載25歲的老婆外出買東西，沒想到意外碰上死劫，丈夫全身擦挫傷，坐在後座的妻子還被撞飛10多公尺遠，兩人從此天人永隔。

▲事故現場滿是車殼碎片。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

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