苗栗男山區架網擄鴿勒贖　4縣市中招！警埋伏圍捕救出14肉票

▲陳嫌自備網鴿工具，在苗栗1處山區進行竊鴿勒贖，總計有14隻鴿子遭到網走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓男子（49歲），自備網鴿工具，在苗栗市山區架設鳥網進行攔捕賽鴿，苗栗分局18日上午接獲報案稱，有人架設攔鴿網意圖攔截竊取放飛之賽鴿，經警方埋伏查緝，發現陳嫌進入山區收網取鴿，警方見時機成熟，立即上前圍捕，當場逮捕嫌疑人陳男並起獲中網竊得之賽鴿2袋共計14隻，將依竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗警方表示，18日上午接獲苗栗鴿會人員報案表示，上午準備例行性山區砍鴿網工作時，發現有人架設攔鴿網意圖攔截竊取不特定放飛訓練之賽鴿，員警接獲報案後立即趕赴現場會同苗栗鴿會人員後，經埋伏查緝，就在11時許發現陳嫌進入山區準備收網取鴿，警方見時機成熟，立即上前圍捕，當場逮捕陳男並起獲中網竊得之賽鴿2袋共計14隻、架設之攔網1大張、繩索3綑、網袋2個。

據警方調查，陳嫌有毒品前科，因近日毒癮發作缺錢買毒，才會於18日清晨在苗栗市新川里西角坪後方山區架設鳥網進行網鴿，陳嫌坦承犯行，並表示每次網到賽鴿後，即將鴿子腳上腳環電話抄錄下來，然後每隻賽鴿以新台幣2千到2萬元不等之金額向鴿主進行勒贖行為。

警方依據這14隻賽鴿腳上之鴿環編號及聯絡電話，通知苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等地區鴿主至本分局領回遭竊之賽鴿，初步統計被害人多達11人，被擄鴿主前來認領時，相當氣憤難平，表示每隻鴿子均身價不斐，一飛出去就這樣被網走，還好警方幫他們找回來，否則損失將更嚴重；警方隨後將陳嫌偵訊後，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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