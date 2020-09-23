炸裂前最後車影！賓士C300高速衝隧道　爬牆猛撞「8氣囊全爆」

記者游宗樺、陳韻如／台北報導

北市內湖區23日清晨4時許發生一起嚴重車禍！一名男子酒後駕著百萬賓士C300行經康樂隧道，但卻突然高速失控衝到對向車道，最後撞上隧道壁面後繼續往前行駛約200公尺，掃斷一排鋼製護欄後才停下，而猛烈撞擊力道，讓整輛賓士幾乎爛成廢鐵。事後，這輛賓士炸隧道前的最後車影也隨之曝光。

▲賓士酒駕炸內湖隧道前的畫面曝光。（圖／東森新聞）

據了解，42歲的陳姓男子喝了酒後駕駛賓士轎車，由大湖往康樂街方向行駛，在康樂隧道右彎時衝到對向車道，接著撞破護欄、開上牆壁，與地面保持90度繼續往前行駛約200公尺，轎車右側車身撞掉一排護欄，最後被卡住動彈不得。

由於現場地面流滿機油，散落大量車體及護欄碎片，警方第一時間進行交管避免車輛駛入，同時請求拖吊車及清潔隊到場排除，當吊車把賓士吊起時，卡在車內的鋼製護欄接連掉出，賓士車體整個變形，右側鈑金嚴重毀損

隧道口監視器畫面事後曝光，只見白色賓士車行駛在路上不斷偏移，接著高速衝進隧道，下秒就發生車禍。警消人員獲報後趕抵現場，發現陳男僅受輕傷，送往內湖三總醫院救治無大礙，而警方事後也對他實施酒測，其酒測值竟高達0.69mg/l，將依公共危險罪依法究辦，另外遭撞斷的護欄及滅火器的賠償費用有待釐清。

此外，據修車廠師傅表示，由於賓士車內8顆氣囊全爆開，駕駛才因此只受到輕傷，但修車師傅也表示，「整台車全毀了」。