日本透過「露營」宣導防災　阮昭雄：觀念生活化　七分靠自助

▲阮昭雄舉辦「防災生活化，城市野營-避難生活大體驗」公聽會。（圖／阮昭雄議員辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

今日適逢921大地震21週年，台北市議員阮昭雄21日召開「防災生活化，城市野營－避難生活大體驗」公聽會，邀請公部門及防災界專家學者共議如何藉著露營活動，將防災教育以輕鬆有趣的方式融入日常生活，有效建立民眾防災意識。

由於防災教育在許多人的想像中總是形式嚴肅，阮昭雄表示，其實露營活動中的搭建帳篷、糧食準備等環節與防災觀念有許多關聯，日本已透過輕鬆有趣的露營活動，教導參與者使用各項露營用具，同時傳遞正確防災知識，間接建立民眾的防災觀念，以便在災害發生時自助並助人，期盼透過公聽會向外界分享防災教育的多元可能性，將防災生活化。

針對災難發生時的安置細節，阮昭雄表示，醫療資源、災民感受與寵物安置等層面都需要相關演練及配套措施，以大安森林公園為例，公園設有「爐灶座椅組」，移開椅面就能轉變成爐灶，發揮避難中心機能，鼓勵各地縣市政府在所在地辦理城市野營，讓民眾了解災難發生時在收容現場該如何因應。

台北市政府秘書長陳志銘表示，政府官員都知道阮昭雄的質詢必考題，正是行政首長居住地鄰近的防災公園，防災議題還是需要居安思危，市府也樂意與民間團體合作。在公聽會過程中，各局處也分享自身防災業務經驗，對阮昭雄提出的防災政策皆表達正面回應。

新北市議員張志豪提及，防災生活化是非常重要的關鍵，特別是北北基桃人口高達1000萬，由橋梁連接成生活圈，當複合式災難發生時，整個區域共同牽絆，因此雙北應積極共同規劃災防措施，期盼公聽會是一個起點，能進一步推動防災避難機制。

台灣防災產業協會理事長彭啟明說，國人風險意識不高，但防災應該在下一次災難前就準備好，所以他也支持防災生活化，像是近期各里聯歡會頻繁，就很適合結合防災教育進行。他也分享考察日本防災的經驗，曾觀察到六本木商業大樓的地下倉庫備有足夠一萬人生存一周的必需品，建議政府未來也可以推動獎勵政策，鼓勵企業準備災時用品，也帶動防災產品的多元化。

最後，阮昭雄指出，政府有救災系統，但防災靠「七分自助，兩分互助，一分公助」，因此亟須培養民眾自助觀念，社區及企業也都應建立自主救災機制，才能有效降低災害傷亡及損失，持續積極引進並推動防災士制度，讓防災種子進入各地角落，今日則藉由公聽會介紹，以野營方式將防災融入生活，透過公部門與民間團體激盪，盼能提升民眾防災能力。

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