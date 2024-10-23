民進黨組隊參加周六同志大遊行　預告有「重量級嘉賓」同行

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（23日）召開中常會，據了解，本週六第22屆台灣同志遊行，民進黨也將組隊參與，現場將會有重量級貴賓同行。據轉述，黨主席賴清德提到，2024年「網路自由度報告」台灣名列全球第7，事實查核方式也被評為全球典範，而台灣是遭受境外網路攻擊的一級戰區，強調行政團隊也將延續前總統蔡英文推動的「資安即國安」工作，持續支持資安產業發展。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，上週「自由之家」發布2024年度的「網路自由度報告」，台灣以79分名列全球第7，是亞洲最佳。報告中特別肯定台灣事實查核的成果，認為台灣建立了一套透明、分散、協作的事實查核方式，可以被視為全球的典範。

賴清德提到，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區。現在，行政團隊也將延續蔡英文推動的「資安即國安」工作，持續支持資安產業發展。

賴清德說，行政院已經通過「資通安全管理法」修正草案，要進一步強化國家整體資通安全法律規範，明確化法律位階，促進政府跨機關的合作及區域聯防，有效落實納管機關和關鍵基礎設施的資安管理及防護，並且推動資安人員培力機制，解決實務執行落差。

對於反詐工作，賴清德表示，「五打七安」是行政團隊的施政重點之一，除了打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大領域，也致力於保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等七個面向，並與國際盟友合作，肩負起打擊犯罪的責任，共同維護世界安全穩定。

賴清德強調，提升台灣整體的資安能力，不只是保護國人個資與財產的安全，更將有助於確保國家和企業，在資通安全方面，有更強大的防護力。

而本週六是第22屆台灣同志遊行，賴清德致詞時也提到，中央黨部也會組隊參與。民進黨一路走來，堅持自由民主的價值，就是希望能打造多元進步的台灣社會，過去大家為此努力、現在依然堅持這份信念。

這次遊行主題是「邁向共融，交織共生」，賴清德表示，民進黨也呼應主題，以「民主‧多元‧共融，DPP挺妳/你做自己」為標語，除了邀請社會大眾一起同行，更是對台灣社會不變的承諾。