不是京都！國家地理2025年最佳旅遊地　「日本1城市」上榜

▲日本金澤東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳美依／綜合報導

美國《國家地理》（National Geographic）公布2025年全球最佳旅遊目的地，在25個入選的城市或地區之中，日本唯一上榜的，正是位於石川縣中部的金澤市。

《國家地理》指出，京都過度觀光、遊客過多的情況已經如此嚴重，以至於市府關閉了祇園的部分街道，但在金澤市，遊客可以在沒有擁擠人潮的情況下，體驗經典日本風情。

金澤市距離京都只有2小時火車車程，在這座保存良好、歷史悠久的城市裡，可以看到藝妓、木屋、茶館，日本三名園之一的兼六園，以及獲獎影集「幕府將軍」描繪的江戶武士。

▼日本三名園之一的「兼六園」美景。（圖／翻攝pref.ishikawa.jp）



此外，金澤也是日本的金箔工藝中心，生產全國99%的緣付金箔，也就是一種擁有400年歷史的手工藝，到處都可以看到鍍金裝飾品。

《國家地理》總編輯倫普（Nathan Lump）向CNN表示，「我們認為，金澤提供了一種真正有趣的替代方式，能夠體驗傳統的日本風情，以及真正的日本在地文化。」

這份名單上囊括的旅遊目的地，包括自然美景、歷史人文，但都以「好玩」為主題，「因為了解我們生活時代的複雜性，以及地球上許多地方存在的挑戰，我們想要聚焦在真正有趣的事物，充分的旅遊樂趣，以及發現事物的興奮感。」

《國家地理》2025年全球25大旅遊地



瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua）

美國佛州「奧卡拉國家公園」（Ocala National Forest）

泰國首都「曼谷」（Bangkok）

印尼「四王群島」（Raja Ampat）

墨西哥「瓜達拉哈拉市」（Guadalajara）

義大利「中世紀修士修道院」（Cenobitic Monasteries）

美國加州「洛杉磯」（Los Angeles）

格陵蘭（Greenland）

日本「金澤市」（Kanazawa）

馬來西亞「亞洲東方快車」（Eastern & Oriental Express）

羅馬尼亞「布拉索夫」（Brasov）

巴西「塞拉多草原」（Cerrado）

紐西蘭「北地大區」（Northland）

塞內加爾（Senegal）

加拿大「海達瓜依群島」（Haida Gwaii）

加勒比島國「巴貝多」（Barbados）

印度「蘇魯河谷」（Suru Valley）

美國愛達荷州「博伊西」（Boise）

阿拉伯聯合大公國「阿布達比」（Abu Dhabi）

澳洲「墨累河」（Murray River）

南非「夸祖魯-納塔爾省」（KwaZulu-Natal）

瑞典「斯德哥爾摩群島」（Stockholm Archipelago）

愛爾蘭「科克」（Cork）

蘇格蘭「外赫布里底群島」（Outer Hebrides）

突尼西亞（Tunisia）

波士尼亞與赫塞哥維納首都「塞拉耶佛」（Sarajevo）