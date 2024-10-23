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台灣各產業一堆隱形冠軍　韓國瑜：希望各界台灣品牌有信心

▲▼立法院厚生會長交接 韓國瑜 陳建仁出席 新任會長萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜表示，他對「台灣品牌」有信心，也一直堅定相信台灣人生命韌性。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院長韓國瑜22日出席國家建築金質獎頒獎典禮時表示，希望各界應該對台灣這個品牌有信心。誠如他不久前在國慶大典上致詞所表示，很多人對台灣這個品牌有時候會迷茫、喪失信心，但是他一直都很堅定地相信台灣人的生命韌性。

韓國瑜22日晚間出席第26屆「國家建築金質獎」暨第21屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮。現場有中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員、民進黨立委鍾佳濱，以及監察院副院長李鴻鈞、建築企業代表及各界代表等貴賓出席盛會。

韓國瑜致詞時首先表示，非常榮幸獲邀參加中華民國企業界、建築界的年度盛事，今天所有到場的獲獎者，甚至評審團隊都是國內建築界精英中的精英，說是「達摩祖師爺」等級也不為過，他也請貴賓們鼓掌給自己肯定。

他表示，希望各位建築界，還有其他各行各業的好朋友們，應該要對台灣這個品牌有信心。誠如他不久前在國慶大典上致詞所表示，很多人對台灣這個品牌有時候會迷茫、喪失信心，但是他一直都很堅定地相信台灣人的生命韌性。

他說，雖然台灣總面積3萬6000平方公里，只有全世界萬分之3，總人口2350萬人，只佔全球79億人口的千分之3，但這麼多優秀企業所生產的工業產品，卻可以達到全球將近百分之3。

韓國瑜表示，包括大家眼睛所看到的、他手上的麥克風、現場所享受到的燈光、服務、桌椅、身上穿的衣服、鞋子還是禿頭戴的假髮，全世界第1名的產品、服務很多都來自台灣，這是不可思議的。

韓國瑜說，講到台灣，大家都想到台灣之光台積電，其實許多進到千家萬戶的各類商品精英，存在各個行業的隱形冠軍。台灣這塊寶島，過去曾受到西洋和東洋文明影響，若能將傳統的中華文明、東洋文明、西洋文明，再加上本土的特色融合起來，發展在建築業上會相當不得了，一定可以掌握屬於台灣的特色，很多建築成品一定能脫穎而出，震驚亞洲甚至全世界。

他說，只要每個行業能夠把持好具特色的文化元素，相信一定能有卓越表現。

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