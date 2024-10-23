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共軍實彈射擊演訓　羅文嘉：和平不是靠軟弱得來的

記者黃翊婷／綜合報導

中共22日宣布，要在離台灣最近的平潭牛山島沿海區域展開實彈射擊。海基會秘書長羅文嘉表示，中共向來採取一手軟、一手硬的統戰策略，而「全世界的歷史經驗都證明，和平不是靠軟弱得來的」，除了自身要有堅強的實力與意志力，也希望可以透過健康有序的交流，讓對岸理解台灣真正在乎的是什麼。

羅文嘉。（圖／取自海基會新聞稿）

▲羅文嘉（右）在節目上談論九二共識議題。（圖／取自海基會新聞稿）

關於中共在平潭周圍進行實彈射擊演習一事，羅文嘉22日表示，中共向來採取一手軟、一手硬的統戰策略，台灣需要強化戰備與自我防衛的能力、強化全社會防衛韌性，「全世界的歷史經驗都證明，和平不是靠軟弱得來的」，而是靠堅強的實力與意志力來捍衛和平，否則侵略者只會得寸進尺；另一方面，他也希望可以透過更多健康有序、有自信的交流，分享台灣的價值，讓對岸理解台灣真正在乎的是什麼，以及台灣人的關鍵價值在哪裡。

羅文嘉同日接受電台主持人黃暐瀚「POP撞新聞」的節目專訪，他提到，兩岸要往來、要解決問題，一定要透過對話，但是對話需要信任，有沒有談過、有沒有共識都應該如實記錄下來，這樣的會談才能找出最難解的問題，並進一步找出解決方案，如此一來，解決方案才能被執行、落實，談判對話很重要的是信任、信賴，已經講過的東西要算數，白紙黑字、歷史文件要講清楚。

羅文嘉接著說道，不能把對手當成容易被欺騙的對象，中共是一個更精於計算、談判的政黨跟政權，沒有那麼容易被蒙蔽，中共的方法也很清楚，先用「一個中國」框架住，等上了牌桌再來解釋，「慢慢收網，收到你動彈不得」。

羅文嘉指出，2019年時習近平已經講得很清楚，習近平的九二共識就是一國兩制、一國兩制就一個中國，是中國台灣方案，沒有中華民國，在這樣的基礎上，不論是前總統蔡英文執政8年，或是現任總統賴清德上任的這半年，都不可能接受沒有中華民國存在事實的九二共識，作為兩岸或兩會交流的基礎或前提，如果對岸繼續堅持把沒有存在的九二共識、消滅中華民國的九二共識當作前提，海基會不可能會接受。

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