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國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

葉欲立外表出色、形象陽光，但私下爭議不少。（翻攝葉欲立IG）

▲葉欲立外表出色、形象陽光，但私下爭議不少。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨台中市黨部副主委葉欲立今年39歲，外表出色，12年前曾參加選秀節目《超級偶像》比賽，出過單曲，去年他幫表弟廖偉翔助選，很快拉攏一票婦女鄉親，廖也順利當選立委。本月初，葉欲立在臉書宣布角逐故鄉北屯區的市議員，引起媒體關注，沒想到本刊最近卻接獲一名女子投訴，指控葉曾經傳簡訊對她性騷擾，為了反擊，她已經對葉提告。

「葉欲立真的很下流，害我對人性失望，至今仍有陰影！」投訴人A小姐告訴本刊，她跟葉原本不認識，後來葉透過共同朋友的臉書，主動加她好友、與她私聊，二人才搭上線。A小姐說，葉自稱基督徒，常分享正面積極的文章，偶爾還會PO出打網球跟游泳的生活照，形象陽光開朗，加上二人都喜歡地下樂團的音樂，很聊得來，讓A小姐對葉留下相當不錯的印象。

國民黨台中市黨部副主委葉欲立（中）遭控傳送露骨訊息性騷女子。（翻攝葉欲立臉書）

▲國民黨台中市黨部副主委葉欲立（中）遭控傳送露骨訊息性騷女子。

A小姐說，雖然二人後來沒繼續聯絡，但葉欲立仍持續關注她的IG限動，雙方互動就跟一般網友沒兩樣，沒想到半年後葉竟然傳訊對她性騷擾，且用字非常露骨。某晚11點多，葉透過IG傳來一則「我想幹妳」的訊息給A小姐，接著又傳「怎樣不知道？」A小姐看了滿頭問號，但還是立刻截圖蒐證，事後才發現葉根本是預謀犯案。

秀出手機截圖，A小姐告訴本刊，葉欲立很奸詐，不想留下把柄，所以事先開啟了「即焚模式」，設定對方讀取訊息後自動清除，好在A小姐反應夠快，才及時留下證據。

葉欲立傳送「我想幹妳」的私訊性騷A小姐，還開啟「即焚模式」。（讀者提供）

▲葉欲立傳送「我想幹妳」的私訊性騷A小姐，還開啟「即焚模式」。

更誇張的是，葉欲立傳送露骨訊息後，又接連傳了「騷」「自己知道狀況」的訊息給A小姐。A小姐說：「我起初以為他傳錯對象，後來發現他欲罷不能。覺得自己被恐嚇，嚇到腦袋一片空白，為了制止他，我馬上傳訊警告葉將採取法律行動，並公開對話截圖，提醒他完美人設恐怕不保，要他好自為之，發現我態度轉趨強硬之後，他才罷手。」

不過，葉欲立並未道歉，而是已讀不回，A小姐為了討回公道，決定私訊他的哥哥，葉兄收到訊息後，很快回覆，並且替弟弟向A小姐道歉，強調弟弟不是壞人，但喝了酒就會做一些令人傻眼的事，他猜測弟弟因為喝醉才失態，表示會聯絡弟弟，等弟弟清醒後，再請弟弟向A小姐致歉。

葉欲立傳送露骨訊息後，又傳了「騷」「自己知道狀況」的訊息。（讀者提供）

▲葉欲立傳送露骨訊息後，又傳了「騷」「自己知道狀況」的訊息。

隔天清晨，A小姐收到葉欲立的訊息，起初葉還裝傻，直到A小姐出示二人的對話截圖，他才連忙解釋，說那晚是跟一群同學聚會，同學卻趁他上洗手間離座時，用他的手機亂傳訊息惡作劇，並向A小姐致歉，強調自己看到也覺得很傻眼，也保證會警告同學別再惡搞。A小姐覺得葉被陷害，也道了歉，加上葉兄先前幫弟弟求情，所以決定不再追究，讓事件翻頁。

為了討回公道，A小姐日前已對葉欲立提告。（讀者提供）

▲為了討回公道，A小姐日前已對葉欲立提告。

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