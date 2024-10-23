又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

日前發生15歲少年開車撞死3人，以及15歲少年開BMW自撞事件，21日新竹又發生17歲少年偷開車，撞過馬路母女3人的車禍。新竹縣新埔鎮福德街與田新八街口路口，21日下午發生一起車禍事故，吳姓女子揹著1歲小女兒、牽3歲大女兒過馬路時，遭17歲男駕駛撞飛。警方表示，已還原肇事經過，違規肇事駕駛依規定舉發違規，後續依法受理車禍案件。

▲17歲少年偷開家人的車，撞路過的母女3人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

影片中可看到，吳女與2女兒孩過馬路時，一輛左轉車疑似沒注意，直接將3人撞飛，吳女在地上翻滾一圈後，起身查看女兒狀況，而肇事駕駛也驚恐下車。

據了解，駕駛未成年，偷開家人的車，當下沒有肇逃留在現場，事故當天警方一直連絡不到家屬，所以沒辦法拘留，先讓17歲男做完筆錄自行離開，家屬預計今（23）日才會前往警局。吳女與女兒3人都是輕傷，只有皮膚表面擦挫傷，當天即出院返家，會提告過失傷害。

吳女在臉書社團「竹北大小事」發文指出，21日下午接女兒放學，在新竹縣新埔鎮福德街與田新八街口，過綠燈斑馬線時，被一輛左急轉的車子撞飛。「我牽大女兒，胸前揹巾揹著小女兒，3人被撞飛，當下我失去意識，再回神時發現大女兒被壓在汽車輪下，小女兒早已從我揹巾飛出落地並重擊到頭部。」

吳女表示，當下受到很大的驚嚇跟情緒崩潰，很快的被送上救護車急診，事後僅得知肇事者疑似未成年無照駕駛，也非車主。警方目前也無法聯繫上吳姓少年的雙親。

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新埔所所長姚其宏表示，本案發生於10月21日16時34分許，在新埔鎮福德街與田新八街口路口，因轉彎時未禮讓行人，撞上行人穿越道婦人及孩童。經調閱周遭路口、民宅監視器共計3支，已還原肇事經過，已先對本案違規肇事駕駛依規定舉發違規，後續依法受（處）理本件車禍案件。