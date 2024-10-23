威京旗下中華工程修復新北環狀捷運　經費暴增近10億

▲新北市議員張嘉玲，今質詢威京集團旗下的中華工程承包新北市環狀線標案，質疑工程費暴增，要求新北市府說明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市議員張嘉玲，22 日質詢有關威京集團旗下的中華工程股份有限公司所承包的新北市公共工程「環狀線 CF650 區段標案」、新北捷運環狀線修復經費，以及學童行人等交通議題，質疑中工修復經費暴增，恐損及市民權益。

張嘉玲在新北市議會向新北市副市長劉和然質詢時提到，根據新聞資料指出，中工包括在第一魚果市場，現在要求台北市政府如不續建，就要多付 13.4 億元，而捷運信義線東延段，工期延後兩次，追加預算達 8.15 億元（達到原來預算的 21.65％）。

▲新北市議員張嘉玲，今質詢威京集團旗下的中華工程承包新北市環狀線標案，質疑工程費暴增，要求新北市府說明。

而新北市塭仔圳市地重劃開發第二區，採用最有利標，又給中工達 45 億元，所以只有中工能夠做？真的不希望新北的重大公共工程，會變成台北第一魚果市場、捷運信義線東延段的翻版。

張嘉玲指出，捷運環狀線修復從修復經費 4.5 億元+營損、接駁等 5.6 億元，共約 10.2 億元，現在卻暴增到修復經費 14.41 億元+營損、接駁等 4.7 億元，共約 19.1 億元，從五月到現在暴增了接近10億元。

張嘉玲質疑，中工修復經費暴增一倍，所有的內容不透明，完全不知道內容是什麼！新北市政府被中工掐著脖子，還在替中工講話！中工從第一魚果市場到信義線東延段，甚至到這次新北環狀線修復都是一樣的套路，現在後續「新莊塭仔圳市地重劃第二區案」不知道還會被用同樣套路追加多少經費，實在令人擔心，這些都是市民的錢！

張嘉玲認為，環狀線修復工程的調查，從地震到現在已經過了半年，竟然台北市捷運工程局公開表示明年一月會有鑑定結果，新北市卻一無所知，也沒有告訴市民。目前土木已經調查完了，新北市政府也沒有說明現場狀況有無符合設計圖，一切新北市政府都沒有掌握。如今又任由中工暴增工程經費，沒有讓議會知道監督，環狀線仍在保固期卻不賠償，還要我們市府用預算經費，中工是當我們新北市民「盤子」嗎？如果新北市政府後續沒有嚴格處理提前訴訟賠償，就是有圖利之嫌！

新北市政府副市長劉和然指出，對於標案一定有經過專業的評估，不管是最有利標還是最低價標，重點是要把事情做好。至於新北市環狀線修復的經費，一開始的 4.5 億是顧問公司的評估，後續因為工程補強增加還有滾動式檢討，運用災害準備金復原大概 14.41 億元，所有的災害發生一定是在整個專業鑑定過後有需要才會增加，一定經過專家學者去要求，最重要的是安全行駛，一定會對市民朋友更好。如果第三方鑑定出來結果責任在中工，新北市政府一定會求償。



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