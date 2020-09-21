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一睡醒「天花板離超近」嚇傻！　他憶921嘆：「大三生」已無感

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▲921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

▲921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是9月21日，而提到921，許多人第一時間都會想到21年前的那場大地震。有網友20日以「明天921，21年前921發生時你在做什麼？」為題，在PTT的Gossiping板上問卦，文中分享自己小時候的記憶，當時人雖然在台北，但震動的幅度讓人動彈不得，連牆壁上的畫都震掉了，「只能眼睜睜迎接大自然的震撼。」

這位網友文中表示，「921時還很小，整個驚天動地被搖起來，牆壁上的畫都掉下來了」，說他雖然住台北，但當時的震動幅度讓人完全動不了，只能眼睜睜感受大自然的震撼，「人遇到這種恐怖的事情時，反而會變得有點興奮（？）」。

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原PO接著說，爸媽後來也都被震醒，隔天家裡則是停電，本來他還想乖乖走路去上學，結果走到一半，被通知不用上課、停課了，但原PO回到家後，家裡還是停電狀態，等看到新聞時已經過了半天已上。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲氣象局持續提升發出地震速報的速度，從20年前100多秒，到現在縮短至15秒左右。（圖／記者姜國輝攝）

回想這段兒時記憶，他忍不住直呼，「921好恐怖喔，大家有印象嗎？」這位網友也點名1999年後出生的人，認為這群年輕人應該已經無法感同身受這件事，「很多年輕人當時還沒出生吧」、「對他們而言，已經是歷史課本的歷史事件了」。留言處，原PO還補充「現在2000年出生的是大三」。

貼文一出，其他網友紛紛留言熱論當時在做什麼，「睡覺啊！被抓起來丟到車子裡面趕緊逃難」、「我住透天地震的時候在1樓睡覺被搖醒，覺得搖好大好久，住市區都房子，不知道往那跑就繼續睡吧！聽說地震時高層樓的住戶體驗非常恐怖」、「吃泡麵中，湯汁被搖出來印象深刻。」

還有人曝光恐怖的回憶，「家裡半倒，小時候還以為是被雷打到……隔天早上就發現附近很多全倒」、「那時候隔天早上睡醒看到天花板離我很近」、「在家睡覺沒啥印象，後來醒來的時候看到陌生的天花板」、「屍袋沒地方放，用直昇機吊掛在體育場」、「剛要睡，剛搖就大概知道明天新聞又要播啥，再搖就覺得不跑明天新聞會有我的名字，我在彰化。」

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