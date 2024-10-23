爭取支持人工生殖法！民眾黨曝參加同志遊行圖　嗆黃捷帶風向比質詢強

▲民眾黨公布要參加台灣同志遊行的設計文宣圖，主題為「為愛創造更多希望，支持人工生殖法」。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

第22屆台灣同志遊行將在26日在台北市政府前廣場登場，今年主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，但網紅「四叉貓」質疑民眾黨已三度「忘記報名」，民眾黨則說每年都有出席。民眾黨23日召開記者會說明本週末2場活動，其中針對台灣同志遊行部分，民眾黨也公布自行設計的文宣主軸，喊話支持「人工生殖法」。

民眾黨23日下午於台玻大樓舉辦中央委員會會後轉述記者會，由發言人吳怡萱、李頂立出面說明，週末26、27日要參與的台灣同志遊行，以及主辦「賴政府搞什麼鬼」活動，因此今日主題為「追求平權、打倒威權」。

吳怡萱表示，民眾黨每年都會出席台灣同志遊行，今年在期限內提出團體報名，但主辦單位表示報名踴躍，因此提早關閉表單，但歡迎自主參加，所以民眾黨的黨公職也會響應參與，並設計了文宣圖片為「為愛創造更多希望，支持人工生殖法」，這也是因應民眾黨立委陳昭姿積極推動「人工生殖法」，所以希望藉此活動傳達訴求。

▲民眾黨發言人吳怡萱、李頂立主持中央委員會會後轉述記者會。（圖／記者許靖麒攝）

吳怡萱提及，現在推動「人工生殖法」的同時，就是希望能爭取平權，因為現有「人工生殖法」內容非常限縮，僅限於「已婚異性夫妻」才有相關技術協助，接下來未來修法方向，是希望打造更平權，讓大家每個想生的人都可以生。

話鋒一轉，吳怡萱也暗嗆民進黨立委黃捷，「有些不懂裝懂的次世代百大人物，搞不清楚法條方向，講出猶如舊時代反同團體話術，阻擋『人工生殖法』，這些都是真正在破壞平權；另也看到有一群人好像紅衛兵一般點名、製造假話題，又自嗨式配合特定綠色媒體進行造謠，點名這些人有沒有參加報名，破壞真正同志遊行的共融精神」。

至於10月27日民眾黨主辦的「賴政府搞什麼鬼」活動，李頂立開場先直言，一般社運使用的彩虹有6個顏色，但某些人講出來的話恐怕只有綠色，多元是台灣特色，共融社會則是基本價值，民眾黨作為關注公共政策政黨，會持續推行有助於平權共融法案。

李頂立指出，民眾黨將於10月27日下午1時30分至4時30分，在中正紀念堂旁邊舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，由於這週末適逢萬聖節，許多人都會舉辦相關活動，因此民眾黨的活動也以輕鬆諷刺方式進行，主軸則不僅是民眾黨對政府的疑惑，恐怕也是諸多民眾對政府的疑問。

李頂立說，從民進黨當選、總統賴清德上任後，到底發生什麼事？團結台灣做不到、鬥爭鬥得沒完沒了，更不用說能源、廢死、抗中保台等意識形態問題，相信不管是民眾或民眾黨都想問「賴政府搞什麼鬼？」希望公眾用輕鬆方式、自主變裝參與活動。

吳怡萱補充說，今天也能跟大家說明一個「鬼故事」，就是從昨天下午開始，北檢對威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇聲請延押後，媒體開始引述「法界人士」說法帶風向，製造「柯文哲也會被延押」消息，但賴清德曾說「羈押是傷害⼈權的作法， 應該是司法的最後⼿段，檢⽅若有證據可以直接起訴，社會⼤眾不會有意⾒，但政府卻不顧程序正義，押⼈取供，污辱陳⽔扁。」

吳怡萱質疑，現在賴政府到底搞什麼鬼？給了2個月時間調查，但查不到金流，就硬要將京華城扣連民眾黨依法申報的政治獻金，且若真的猶如媒體所說要延長羈押，現在是不是就是賴清德所謂「羈押是侵害人權」、「若有證據可以直接起訴」？

會後，被問到陳昭姿與黃捷2人為「人工生殖法」互槓，吳怡萱強調，有些不懂的次世代百大人物，政治操作帶風向能力比質詢能力還強，到底懂不懂民眾黨推出的「人工生殖法」？現在說出的話，跟過去最討厭的反同團體幾乎一樣，請問到底誰才歧視同志？民眾黨推的「人工生殖法」才是真正追求平權。