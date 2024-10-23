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巨大肥料彈！32.6億年前隕石撞地球　助地球早期生命演化

▲▼ 隕石32.6億年前落在地球上，在全球各地造成規模更大的破壞。（圖／路透）

▲隕石32.6億年前落在地球上，在全球各地造成大破壞。新研究顯示，其實可能有益於生命的初步演化。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

6600萬年前在白堊紀末期撞擊地球的太空岩石帶來全球災害，導致恐龍與許多其他生物滅絕，但這不是擊中地球的最大隕石。

路透社報導，一枚大200倍的隕石於32.6億年前落在地球上，在全球各地造成規模更大的破壞。但新研究顯示，那次災難實際上可能有益於生命的初步演化，對細菌與當時居主導地位稱為古菌的單細胞生物而言是「巨大的肥料彈」，為取得關鍵養分磷與鐵提供管道。

研究人員使用南非東北部巴伯頓綠岩帶（Barberton Greenstone Belt）的古岩石證據，評估這次隕石撞擊造成的影響。他們發現有充足的跡象顯示生命穩健地復甦，這些跡象主要來自保存下來的有機物質地球化學特徵以及海洋細菌菌毯化石。

▲▼ 隕石32.6億年前落在地球上，在全球各地造成規模更大的破壞。（圖／路透）

▲研究人員使用南非東北部巴伯頓綠岩帶的古岩石證據，評估這次隕石撞擊造成的影響。（圖／路透）

研究報告今天發表於「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）期刊。哈佛大學（Harvard University）地質學家兼研究報告主要作者德瑞本（Nadja Drabon）說：「等到情況恢復正常時，生命不只在數年到數十年之間迅速恢復，實際上還茁壯發展。」

這次撞擊事件發生在古太古代（Paleoarchean Era）時期，當時地球是截然不同的世界，隕石撞擊規模更大且更頻繁。

哈佛地質學家兼研究報告共同作者諾爾（Andrew Knoll）說：「當時，地球某種程度上是水世界，露出的火山與大陸岩石有限。大氣與海洋中實際上沒有氧氣，也沒有有核細胞。」

這枚隕石是一種富含碳也含有磷的碳質球粒隕石。德瑞本說，這枚隕石的直徑大約37到58公里，質量是造成恐龍滅絕那枚小行星的約50到200倍大。

德瑞本說：「這次衝擊產生的影響可能迅速而猛烈。這個物體帶著很大的能量撞擊，導致撞上的任何沉積物與岩石都被汽化，隨之產生的隕石蒸氣雲與隕石坑噴出的塵埃籠罩全球，讓天空在短短數小時內變得漆黑一片。」

德瑞本又說：「這次撞擊可能發生在海洋中，引發了席捲全球的海嘯，撕裂了海床並導致海岸線淹水。最後，許多撞擊能量轉化成熱能，代表大氣開始加熱，導致海洋上層開始沸騰。」

德瑞本說，隕石撞擊過後，可能要經過數年到數十年才能讓塵埃落定，並讓大氣冷卻下來，讓水蒸氣回到海洋中。仰賴陽光維生的微生物與淺水水域中的微生物可能已經遭到消滅。

但這枚隕石可能帶來大量的磷，為攸關微生物儲存與傳遞遺傳資訊的分子提供關鍵養分。海嘯也可能把富含鐵的深層海水與淺層海水混合，創造對許多種微生物而言理想的環境，因為鐵為他們提供能量來源。

德瑞本說：「我們可以把這些撞擊想成巨大的肥料彈。」

他說：「人們以為隕石撞擊對生命而言是災難與危害，最佳的例子是導致恐龍與60%到80%地球動物物種滅絕的（墨西哥尤加丹半島）希克蘇魯伯（Chicxulub）撞擊事件。但在32億年前，生命單純得多了。」

德瑞本說：「當時的微生物相對單純又多功能，他們快速地繁殖。地球早期生命在面對巨大撞擊時展現了韌性。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）

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