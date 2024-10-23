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高鐵南延「進高雄站」有譜！天棚不受影響　鐵道局：下月開說明會

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲高鐵南延屏東方案，鐵道局正在評估左營案、高雄案，年底將會定案。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高鐵南延屏東方案未定，鐵道局目前正在評估左營案、高雄案。鐵道局長楊正君今日指出，高雄案符合原來設計，可採取潛盾工法，對高雄市區影響有相當幅度的減輕，且高鐵隧道已有預留空間，高雄車站的天棚與綠園道大多不受影響，下個月會到地方說明與溝通，年底定案。

立法院交通委員會今日安排「我國軌道建設執行概況」專題報告，指出高鐵延伸宜蘭綜合規畫，已完成綜合規畫初步規畫成果，環境影響評估部分並於2022年8月24日審議通過一階環評，2023年8月21日審議通過範疇界定，持續辦理二階環評四季環境調查作業中。

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高鐵延伸屏東部分，鐵道局表示，左營方案高屏二快路廊涉及屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，將持續就各種可能方案（含高雄方案）進行審慎評估及聽取各方意見。

楊正君會後受訪進一步說明，左營案遇到2個問題，軌道結構有很大改變，就是從左營車站月台出來，若要跟高屏二快路廊共構，因為地形跟結構限制，無法做立體的穿越。

他表示，鐵道局經洽詢日本原廠技術，這在系統上會是重大的弱點，未來系統不穩定、出現道岔異常，而且現有路線長度不足以鋪設足夠安全進出基地的轉換空間，目前該方案遭遇到最大的問題。

高雄案部分，楊正君表示，高雄案符合原來系統的設計，就是從左營車站去延伸，就像高鐵台北車站延伸到南港，施工過程不會影響到營運中的路線跟月台、基地進出，系統上並不會有特別的障礙。

他提到，大家關切若進高雄站，是否向當年鐵路地下化對高雄市區造成交通環境、市容商圈的影響，其實鐵路地下化已有很大的不同，採取潛盾工法，市區做捷運工程很常用此工法，對高雄市區的影響有相當幅度的減輕。

楊正君強調，高雄車站正在施工的天棚跟轉運站，不會因為高鐵要進去就拆除，經評估，大部分不會受到影響，因為綠園道的路段寬度50公尺，從總站出來會有個明挖段，跟潛盾銜接，因此會把影響縮減到最小的範圍。

他表示，高雄車站當年在興建捷運，從地下第四層通過，已經預留高鐵在捷運通過路段的月台相關空間，轉運站在未來施工會因為交維做些改道，這是沒辦法的事，但高雄車站的天棚與轉運站，不會因為高鐵進去而拆除跟改建。

楊正君強調，目前規劃在下個月到高雄聽取民代及地方意見，並說明高雄方案的施工評估與規劃方案，最後採用哪個方案，會在年底決定。

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