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被性侵！赤裸驗傷遭護理師譴責「要保護自己」她愣：真的碎掉

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

曾參選2024山地原住民立委的Savungaz Valincinan近日在臉書表示，她有個很要好的妹妹前天晚上被性侵，事發後自責一整天，在她的安慰和勸說下，鼓起勇氣要去報警，她原本還擔心，對方會碰到沒有性別意識的警員，「但千算萬算，算不到讓她再次崩潰受傷的，竟是驗傷的護理師！」

Savungaz Valincinan在臉書表示，女生年紀很輕，事情發生後，自責了一整天，又害怕不被理解、還沒準備好決定是否要進入司法程序，不敢尋求協助，忍著情緒、自我懷疑，直到事發隔天下午才打給她，崩潰大哭。

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妹妹的態度令Savungaz超心疼，「她一直告訴我她很自責沒有保護好自己，我真的超生氣又心疼，為什麼每次性暴力受害者都要面對這種自我審查？明明就是任何人都不該未經同意侵犯他人身體界線，何況妹妹已經非常明確的持續拒絕了！」安慰之餘，她請去找信任的人待在一起，不要自己一個人。

過了兩個小時，小女生就來電告知要報警，她便提醒，可以拜託女警做筆錄，過程中有不舒服都要隨時講出來，很擔心對方碰到沒有性別意識的警員，「但千算萬算，算不到讓她再次崩潰受傷的，竟是驗傷的護理師！」她表示，護理師當時用自以為是提醒，實則是指責的語氣說，「妳在檢討別人之前，要想保護自己啊！」

看到妹妹的訊息，讓Savungaz直呼快瘋掉，「我真的快瘋掉！我花了一大堆時間安慰妹妹不是她的錯、完全不是！結果一個事不關己的護理師，到底有什麼必要在專業工作範圍之外對當事人指指點點？當事人都拜託妳不要再說了，妳還繼續，請問這個清晨如果當事人出了什麼事，妳要負責是不是！」

最後，她表示「我真心拜託，各位我們都不是專業的心理師，但有一個最基本的，陪伴性暴力受害者的時候，不要再叫當事人學會保護好自己！今天就算有人在路上裸奔，也不代表任何人可以對他施以性暴力。No is No！」

※本文獲Savungaz Valincinan授權引用。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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