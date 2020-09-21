921周年走過重建路　中寮內褲村長最感謝魏應充兄弟

▲921地震21周年，龍眼林福利協會總幹事廖振益由衷感謝頂新集團默默捐助。（圖／龍眼林福利協會提供）

圖、文／社團法人龍眼林福利協會提供



今天是921地震21周年，當年傷亡人數最多的南投縣中寮鄉雖已重建，但年輕人口外移，獨居長者照護成新問題。當年在瓦礫堆救出27人的「內褲村長」廖振益，災後成立龍眼林福利協會，成守護當地獨居長者的主力，他說：「若非頂新魏應交、魏應充兄弟12年來默默捐助上千萬元，中寮鄉親沒辦法有那麼好的照顧服務！」

1999年921凌晨1點多，睡夢中驚醒、只穿內褲就往外衝的龍安村長廖振益，和其他人年輕人在瓦礫堆中救出27人，一夕成名，災後他先開辦「公共食堂」每日供餐給數百位災民與志工，之後又改推重建工作站、龍眼林社區學園，最後在民國90年轉型為「龍眼林福利協會」，提供老人送餐、日間照顧、關懷訪視等服務。

目前擔任協會總幹事的廖振益說，為了穩定當地農民經濟，協會也從農民手上收購龍眼乾，加工出售補貼協會服務經費。去年氣候異常農產欠收，協會今年少了這部分收入，加上疫情影響捐款減少，運作一度陷入困境。

廖振益說，災後第4年，外界進入中寮的捐款幾乎為零，協會苦撐到民國97年時，幾乎要停擺，魏應充兄弟看到報導，每年主動捐款上百萬元，十幾年下來已捐上千萬元。「這對偏鄉的小團體是天文數字，尤其魏應充今年在入獄的情況下，還找人捐200萬元給龍眼林紓困，很讓人感動。」

頂新多年前被捲入油品食安事件，法院釐清案情後，去年已判決混油的大統長基與製造餿水油的強冠需各賠頂新、味全7千多萬元與1億多元，越南油案一審判頂新無罪，二、三審改判重罪，目前纏訟中。

廖振益說，一個在油案前已默默捐出這麼多錢給偏鄉團體的企業家，怎麼可能為了賺錢去賣有問題的油，「政府當年都已認可頂新成品油符合國家標準，可以賣給民眾吃，竟然又說政府檢驗合格不代表安全，那這種政府可以廢掉了！」

在921地震21周年之際，廖振益除特別感謝魏氏兄弟與社會各界這些年的協助，讓協會可成為穩定中寮鄉老人生活、減輕年輕人負擔的力量，也呼籲社會各界多重視中寮與許多偏鄉的老人照護問題。