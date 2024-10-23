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陳昭姿遭嗆實現個人利益　10點聲明回擊黃捷：妳推女同借精生子也是

▲▼民眾黨立委陳昭姿與民進黨立委黃捷。（合成圖／記者湯興漢、周宸亘攝）

▲民眾黨立委陳昭姿10點聲明回擊黃捷「你力推單身女、女同適用人工生殖法借精生子，也是透過權力實現個人利益嗎」。（合成圖／記者湯興漢、周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委陳昭姿22日出席總質詢時，指責行政院性平會屢次阻擋代孕合法化，更直言性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員，這些人憑什麼否決代理孕母，言論遭民進黨立委黃捷抨擊「是驚人的歧視言論」。對此，陳昭姿22日深夜再次發文，以「10點聲明」回應黃捷。

黃捷22日晚間6點在臉書表示，陳昭姿在總質詢發表「性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員」等一系列驚人的歧視言論，她聽了深感遺憾，代孕議題涉及複雜倫理，本就需要更多細緻、耐心、理性的配套，確保女性身體自主權及同意，才有機會向下討論，「有質疑不等於阻撓法案」。

黃捷說，面對代孕議題，若用謾罵、人身攻擊的方式抒發，非但無法形成共識，更使得這個議題難以往前走，最終沒有人能受益，「身為立委，我們本來就需要誠實地面對代孕草案中的各種風險、與各界對話找出最佳解方，這才是負責任的國會議員應該做的事，而非僅是自私地透過權力實現個人利益」。

▲▼陳昭姿10點聲明回擊黃捷　「妳推女同借精生子是實現個人利益嗎」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳昭姿10點聲明回擊黃捷　「妳推女同借精生子是實現個人利益嗎」。（圖／翻攝自臉書）

▲黃捷抨擊陳昭姿在總質詢的發言「是驚人的歧視言論」。（圖／翻攝自臉書／黃捷）

對此，陳昭姿22日深夜發布「10點聲明」回應黃捷，她倡議代孕解禁超過30年，如今自己的卵子早已無法受孕，就算代孕法案通過她也用不到，「你（黃捷）卻指我是透過權力實現個人利益，按照你的邏輯，你力推單身女、女同適用人工生殖法借精生子，也是透過權力實現個人利益嗎？」

陳昭姿臉書全文：

一、過去長期擔任行政院性平會委員的顧燕翎（馬英九台北市社會局長）曾說「不孕不是病，為什麼會痛苦？」，另一位委員黃淑英（民進黨新潮流大姐）說「代孕是覬覦別人的子宮」。能說出這種對不孕症患者缺乏同理心、尖酸刻薄話語的人，如果不是心理變態、被害妄想症，那怎樣才算是？

二、若黃捷委員願意，我可以跟你分享子宮有病變的女性、不孕夫妻以及男男同志向我哭訴的故事，最嚴重的當事人甚至選擇結束生命。我們能一起想辦法協助他們組成心中的幸福家庭。

三、若黃捷委員有認識哪位女性「曾經」或「未來可能」被逼迫當代理孕母，歡迎也與我分享，我願意聆聽她的擔憂，並共同討論建立嚴謹的代孕制度。

四、我的人工生殖法版本包含單身女性、同志以及代孕，我反對任何一個族群被脫鉤（擱置）處理。

五、然而以黃淑英為首的團體及民進黨部分立委，不斷要求將代孕脫鉤，但代孕已討論30年，開過兩次政府舉辦的公民會議、三次國健署全國性民調、無數場公聽會、專家會議及豐富的研究報告。

六、請問單身女性、女女同志「借精生子」，政府有辦過公民會議、全國性民調嗎？他們所生的子女100%能符合兒童最佳利益原則嗎？相關研究有比代孕還多嗎？如果以上的答案是否定的，若真要脫鉤，是誰該被脫鉤？

七、口口聲聲說要細緻、耐心、理性地討論，卻又說要脫鉤處理。這不是自相矛盾嗎？如果把代孕拿掉，根本連討論機會都沒有。請不要用「反動的修辭」來包裝成進步價值。

八、黃捷委員所稱衛福部收到600多條意見多數與代孕有關。請你先去了解那些意見的蒐集方式、信度、效度以及來源。台大公衛畢業的委員，應該是有學過研究方法論，可以分辨出哪些有參考價值哪些沒有。

九、我倡議代孕解禁已超過30年，時至今日我的卵子早已無法受孕，即便代孕法案通過，我也用不到，你卻指我是透過權力實現個人利益。按照你的邏輯，你力推單身女、女同適用人工生殖法借精生子，也是透過權力實現個人利益嗎？

十、我祈願你本人、你的姐妹、你的親朋好友都有個健康的子宮，永遠不必承受我、以及我身後數千不孕患者所受的苦。

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