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政院主計長拜會民眾黨團　禁伐補償「原民基金先借後補」適法性遭疑

▲▼針對114年度總預算案卡關一事，行政院主計長陳淑姿拜會民眾黨團。（圖／民眾黨提供）

▲針對114年度總預算案卡關一事，行政院主計長陳淑姿拜會民眾黨團。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算卡關，明日立法院長韓國瑜將再召開朝野協商。行政院主計長陳淑姿今（23日）拜會民眾黨團，商討解決辦法。針對立院主決議要求「公糧收購價格」的部分，尚無解方；「健保點值」0.95會努力；「原民禁伐補償」未按法令編足部分，主計處計畫用基金撥補，但遭民眾黨立委質疑挪用基金之適法性問題。

主計長陳淑姿說，黨團協商的結果還無法預知，但會根據協商結論提出應變的解決辦法。針對關鍵的禁伐補償部分，主計總處公務預算處長許永議說，在公務預算編列28億撥補到基金，由基金去執行，「現況就是在基金執行，所以沒有不能在基金出的這件事情，目前就是公務預算撥到基金，基金去執行」。

據了解，針對卡關總預算的三大項目，主計總處在會中提出的方案是，禁伐補償部分，會利用原住民族綜合發展基金執行，透過收支併決算的方式，滿足每公頃6萬元。

健保點值部分，點值若要達到0.95，須編列705億，目前公務預算撥補「健保基金」，支出部分181億、收入部分155億，共336億，只能往0.95努力，但不確定能否達到。公糧收購方面，農業部堅持「1集、2轉、3加3政策」，仍是不編列。

立委林國成認為，依處長意思，是雖然有這些錢，但是等以後才要編還給他們，依法基金可不可以借用？他說，立法院的立場很簡單，法律要編的用什麼方式去編，立法院沒有意見，但不要在這部分有違法之虞。

林國成受訪時補充，今天主計處僅是來說明，但後續發展還是要以明天政黨協商的結論為宗旨，「今天只是大概方向講一下，他們編列的預算怎麼解決等等」；林國成說，公糧收購的部分比較無解，至於最關鍵的原民禁伐補償部分，主計處提出的方案仍是用基金，不足的部分先從基金借。

幹事長麥玉珍說，這樣的協商方式或這樣的補償，有具體內容還有書面建議，這樣才真正看得懂也聽得懂，基金誰說了算？真的可以運用嗎？是合法的嗎？還是有這筆錢沒有用完可以來用？且也沒有聽到原民會有同意或是跟主計處達成共識，她批評，事實上都在踢皮球，主計處很辛苦，但行政院長要帶領各個部會協調、達成共識，再來跟立法院溝通才有用。

副總召吳春城說，這事情禮拜四一定要解決，禮拜四不解決真的會出大事。但是行政院堅持要對立法院通過的法律不執行，硬要在這邊挪來挪去做文章。

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