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女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」　上摩鐵搞大肚子

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓女飛官與同袍發生不倫關係，還因此不慎懷孕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

空軍一名黃姓女飛官在某部隊服務，沒想到她認識已婚同袍阿德（化名）以後，竟與對方產生不倫關係，更是發送性感的私密照給阿德，稱呼對方為「臭老公」，甚至因此搞大肚子、動流產手術，氣得正宮李女一狀告上法院。嘉義地院審理後，判黃女須賠60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，黃女與阿德均服軍職，在空軍同一部隊擔任飛行軍官，沒想到2人竟日久生情，黃女不顧阿德已婚的身分，與對方發展成情侶關係，平時的對話相當親密、恩愛。

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓女飛官與同袍發生不倫關係，還因此不慎懷孕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不僅如此，2人還多次相約到阿德的住處、摩鐵約會，交往期間至少發生6次性行為。除此以外，黃女還會發送只穿內褲、只披毛巾的私密照給阿德，並稱呼對方為「臭老公」。而在交往期間，黃女還不慎懷孕，因此前往醫院掛號、動流產手術。

正宮李女得知丈夫出軌，且看見了2人情話綿綿，以及討論發生性關係的時間點，讓她頓時感到崩潰，忍無可忍之下，決定將黃女告上法院，並且求償200萬元。

嘉義地院審理雙方的身分、社會經濟地位，考量黃女曾是飛行軍官、月薪8萬元，且名下有一棟房屋等情況，最後判黃女須賠60萬元，全案仍可上訴。

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