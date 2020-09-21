當年921大地震前也這樣　郭鎧紋：台灣又進入大震前的「平靜期」

▲前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

921集集大地震已走過21個年頭，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，台灣地震分成三時期循環，平靜期、大爆發期以及活躍期，當年921大地震前歷經一段平靜期，一年地震釋放的能量沒超過8顆原子彈規模。他分析，從2017年起至今年2020年，地震明顯偏少，4年累計才釋放約6顆原子彈規模，研判近年又進入一個新的平靜期。

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▲921地震時，南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

郭鎧紋接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，根據他觀察，台灣地震周期分為三段時期，平靜期、大爆發期以及活躍期，在921大地震發生前，1973年至1999年台灣歷經一段很長時間的平靜期，但在這段時期不代表沒有規模6以上的地震發生，只是一年地震釋放的能量不會超過8顆原子彈規模。

接著1999年9月21日發生集集大地震後，台灣地震進入「大爆發期」，當時規模7.3的地震，一次就釋放了46顆原子彈威力。郭鎧紋說，從9月21日到當年底12月31日，是所謂的驚爆100天，大地震加後續餘震等，共發生19個規模6以上的地震，釋放約100顆原子彈左右的威力。

▲921大地震造成台灣相當嚴重的慘重災情。（圖／慈濟基金會提供）

從2000年開始至2016年，台灣地震則進入「活躍期」，就他觀察，台灣地震平均值一年會釋放8顆原子彈威力，活躍期這段期間，一年都有釋放約9.25顆原子彈威力。

不過，郭鎧紋分析，從2017年起至2020年，雖然期間仍有發生台南、花蓮大地震，但這幾年地震總次數明顯減少，算是又進入一段新的「平靜期」。

▲921地震南投縣埔里鎮大成國中災情嚴重。（圖／慈濟基金會提供）

以上世紀的經驗來說，當年在921大地震爆發前，平靜期長達20多年。郭鎧紋說，現在又進入新一段平靜期約4年，但地震無法預測，平靜期也可長可短，這時候更應該居安思危，加強民眾對地震防災的重要觀念。

郭鎧紋進一步說，如果房屋蓋得堅固，大地震也不過就是搖一搖而已，「只是房子安全，人就安全」。他提醒，地質調查所有調查台灣的活動斷層，民眾應多加注意這些地段，政府也應該要避免在活動斷層高密度開發，周邊應該做為公園綠地，這樣萬一有災害，也至於造成太多傷亡。

▲為記取大地震教訓，每年921國家防災日，氣象局都會在09:21發布國家級警報地震速報測試。（圖／記者賴文萱攝）

另外，郭鎧紋也認為，老舊建築物多不耐震，如果可以都更，就應該要都更，但他坦言，現實中要去實踐都更確實沒有很容易，所以只能多提醒，希望民眾都能多為自己的安全著想。

事實上，郭鎧紋擔任中央氣象局地震測報中心主任長達20年才退休，他用過去歷史資料推算出一套自創的原子彈規模算法。他說，台灣每年地震平均應要釋放8顆原子彈規模，規模6.2等於1顆原子彈、規模6.8等於8顆原子彈，用這樣的觀念，民眾較容易清楚到底釋放了多少能量，才能對地震更有所警惕。

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