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藍修《民防法》稱保護學生　沈伯洋貼草案比對：解除武裝的前奏

▲民進黨立委沈伯洋專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

針對內政部消防署出版的「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC），國民黨團22日召開記者會質疑並提出修正，要求內文中不要出現戰爭、學生等詞。對此，民進黨立委沈伯洋22日晚間PO出國民黨的修正草案，指國民黨用學生包裝，卻將民防體系中，「所有」支援軍事勤務的任務拿掉，「這就是解除武裝的前奏」。

沈伯洋22日晚間表示，國民黨今天開記者會，說不要讓學生上戰場，因此提案修法將學生相關民防任務拿掉。然而，國民黨提出的修法，卻是把民防體系中，「所有」支援軍事勤務的任務都拿掉。

▲▼國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，副書記長張智倫、立委洪孟楷、徐巧芯、許宇甄出席 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會。（圖／國民黨團提供）

沈伯洋貼出草案前後修正對比圖，第一條中「戰時有效支援軍事任務」，改為「戰時有效支援民間防護任務」；第二條民防工作範圍中的「支援軍事勤務」被刪除；第三條主管機關中，將軍事勤務、支援軍事勤務等內容刪除。

沈伯洋表示，基本上國民黨的修改，就是「解除武裝的前奏」，「用學生包裝，但最後是弱化全部民防」。他解釋，民防原本就會支援軍事勤務。其中的「軍事勤務」就是協助裝卸運輸軍品、協助傷患醫療作業等情況。

沈伯洋表示，現在國民黨修法，要把戰爭的時候民防運輸、醫療等等都拿掉。也就是說，要把撐住國防的民防直接消滅，「就跟上會期一樣，都是在暗渡陳倉。禮拜五，這個法案即將一讀。」

▼《民防法》草案修正前後對照表。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

▲▼藍修《民防法》稱保護學生　沈伯洋貼草案內容：解除武裝的前奏。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

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