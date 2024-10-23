蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

▲蔣友青在公車上咆哮講電話，還激烈飆髒話，被民眾側拍發到網路上。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

蔣家第四代蔣友青上個月才突然現身地檢署，對現場媒體情緒失控咆哮；沒想到日前不久，他又在公車上用手機傳語音訊息，不僅大聲怒罵，還夾雜一堆髒話被同車民眾側拍下來上傳到社群，引起網友熱議。本刊進一步詢問蔣友青的友人，獲知本人表示是和老婆吵架，由於粗口內容包括「婊子」並且懷疑對方與其他異性的關係，於是從交往到結婚15年的夫妻，如今關係不免令人生疑。

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▲蔣友青8月現身超商，被巧遇的媒體要求訪問，突然情緒失控。

上月底，蔣友青頭戴帽子、穿襯衫搭乘公車，卻不顧車上有眾多乘客，拿著手機大聲用英文吼叫，讓同車民眾側目，並錄影下來傳到Threads社群寫道：「真的太嚇人！下班時間…285公車內，人群擁擠，這位可怕的蔣家後代竟然這樣咆哮嚇人…當下蠻想大聲告訴司機，直接開往派出所去！」

▲蔣友青和周玟君交往8年後結婚，至今已7年，愛情歷時15年之久。

只見影片中，蔣友青拿著手機，狂錄語音訊息，狂罵一連串英文髒話，內容無法聽太清楚，不過找了翻譯出來大致內容（有消音）為「Ｘ的，妳該Ｘ的惹惱妳她Ｘ的男朋友，我才她Ｘ的不在乎，Ｘ小妳她Ｘ的到處妳她Ｘ的Ｘ來Ｘ去，妳她Ｘ的為何不挑其他人要選擇我，混蛋！妳知道妳像個婊子一樣跟那些混蛋Ｘ在一起。」等話語，其實頗為不堪入耳。



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