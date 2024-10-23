　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喚「3大族群」上街施壓政院　朱立倫批卓榮泰：沒常識還沙文主義

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團、民眾黨團聯手封殺明年度中央政府總預算案，朝野歷經多次協商仍無法付委。國民黨明日將號召兩千位原住民支持者赴立法院抗議，黨主席朱立倫今（23日）主持中常會時表示，將結合原民、醫護、農民等朋友明天到立院力挺立院黨團，希望站在弱勢民眾角度，讓行政院能懸崖勒馬，尊重法律、尊重三黨的主決議，否則就是完全沒有憲法觀念、法律常識，甚至充滿沙文主義。

朱立倫表示，最近立法院非常辛苦，立委站在民眾角度監督國家預算，對於人民繳的稅金要怎麼使用？立委必須站在人民角度強力監督。上會期，立法院通過法律、決議案都是民意的展現，最受到重視的是少數弱勢民眾長期以來受到不公不義的對待，應該予以合理補償、幫助、解決問題。

朱立倫強調，當原住民朋友的土地被限制、禁伐，應予以補償，這是因為生態環保的因素、現代化的觀念，禁止原住民在自己土地砍伐，當然要予以補償，多年來這是民眾認為應該要做的，但每位平均原住民一公頃多土地，得到補償只有4萬多元，應合理提高，最後民進黨立委提案，國民黨團、民眾黨團支持，通過了法律，行政院沒有意見，總統公告之後，現在卻不肯編列預算。

朱立倫質疑，差了這20幾億，行政院無法做事情？中央政府總預算為三兆一千多億，今年增加四千兩百多億預算，光增加部分的零頭都比這20幾億多很多，結果講出的話，完全沒有憲法觀念、法律常識，甚至充滿沙文主義。國民黨站在原民、少數這一方，堅持讓立院通過的法律能獲得執行，也要貫徹憲政精神，他相信明天朝野協商，會秉持此原則，全力力挺原民朋友。

朱立倫並指出，立院三黨共同主決議一致同意，對於農民朋友的公糧收購價錢，從26元提高到31元；他表示，13年前訂定的26元，13年沒有改變，物價已經漲了多少，農作公糧收購價錢僅提高5元，請問社會物價漲了多少？結果三黨一致共識之下，民進黨現在卻說做不到，「標準的欺負農民，選後完全變了一張臉」。朱再舉例，醫護很多辛苦，長期受到壓榨的血汗醫護，總統賴清德選前曾高喊，「這一定要改，健保點值喊到1.1元」，結果三黨考量健保負擔，希望每點值從0.95元做起，但面對血汗醫護，民進黨還是不做，還是做不到。

「選前一張臉，選後另一個鴨霸、傲慢的態度來面對原住民、農民、醫護」，朱立倫痛批，明天朝野協商，民進黨又要發動「青鳥」來力挺他們的行政院，難道原住民、農民、醫護的朋友不能發出心聲嗎？很多原民朋友已經在號召、農民朋友受不了、醫護朋友也希望站上街頭，國民黨工作委員會將結合原民、醫護、農民朋友力挺立院黨團，希望能夠站在弱勢民眾角度，讓行政院能懸崖勒馬，尊重法律、尊重三黨的主決議。
 

ET快訊
快訊／氣象署17：00啟動「劇烈豪雨作業」
副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷！　國民黨回應了
快訊／周杰倫太猛！　釋票「80萬人搶3000張」創紀錄
快訊／雨區擴大！　4縣市豪大雨特報　
2童扮金童玉女「捧奠字燈籠」廟裡拍照炎上　母刪文向媽祖道歉
《獵人》99號曝光！　網全服了：我給過
整棟炸到灰飛煙滅！以軍轟黎巴嫩大樓　連拍瞬間曝光
快訊／90萬股民哭了！　00940首度縮水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷　國民黨：釐清真相再說明

賴清德研議中山國小改「渭水」　吳宗憲：比改教育環境重要？

爭取支持人工生殖法！民眾黨曝參加同志遊行圖　嗆黃捷帶風向比質詢強

卓榮泰指立院允「只此一次」可補償金　藍：綠標準可「違法一次」？

喚「3大族群」上街施壓政院　朱立倫批卓榮泰：沒常識還沙文主義

游淑慧質疑柯文哲恐在「陶朱隱園藏錢」　民眾黨嗆：可笑至極

台鹽綠能涉「光電弊案」　趙少康轟：民進黨放過台灣吧

曝這2句非「常態」是「變態」　陳昭姿籲黃捷：一起完善人工生殖法

國會電梯狀況多立委心驚驚　韓國瑜憂「大怒神」再現下令全面檢修

監院糾正史上最大共諜案　「夫妻檔」沉迷職棒簽賭欠債、洩漢光機密

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

藍副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷　國民黨：釐清真相再說明

賴清德研議中山國小改「渭水」　吳宗憲：比改教育環境重要？

爭取支持人工生殖法！民眾黨曝參加同志遊行圖　嗆黃捷帶風向比質詢強

卓榮泰指立院允「只此一次」可補償金　藍：綠標準可「違法一次」？

喚「3大族群」上街施壓政院　朱立倫批卓榮泰：沒常識還沙文主義

游淑慧質疑柯文哲恐在「陶朱隱園藏錢」　民眾黨嗆：可笑至極

台鹽綠能涉「光電弊案」　趙少康轟：民進黨放過台灣吧

曝這2句非「常態」是「變態」　陳昭姿籲黃捷：一起完善人工生殖法

國會電梯狀況多立委心驚驚　韓國瑜憂「大怒神」再現下令全面檢修

監院糾正史上最大共諜案　「夫妻檔」沉迷職棒簽賭欠債、洩漢光機密

怕手搖飲喝出病！台灣首席品水師分享「最好喝的水」要素

吳念真導演攜手綠光劇團　《人間條件一》探討人生中最重要的議題

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

快訊／潭美颱風共伴效應發威！氣象署17:00啟動「劇烈豪雨作業」

藍副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷　國民黨：釐清真相再說明

賴清德研議中山國小改「渭水」　吳宗憲：比改教育環境重要？

車禍醒來「回到24歲」！他40年記憶消失　不知網路是什麼

爭取支持人工生殖法！民眾黨曝參加同志遊行圖　嗆黃捷帶風向比質詢強

色情護膚館被抄！7尋芳客排等長腿越南妹被抓　老闆、員工下場曝

周杰倫太猛！大巨蛋釋票「80萬人搶3000張」再創紀錄　中獎率僅0.3%

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

遭嗆實現個人利益　陳昭姿反酸黃捷

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

被指捐200萬給柯P　黃崇仁：真的很衰

威京旗下中華工程修復新北環狀捷運　經費暴增近10億

韓國瑜：希望各界台灣品牌有信心

藍修《民防法》草案比對　沈伯洋：解除武裝的前奏

汐止火警　北市籲2區民眾關門窗

共軍演訓　羅文嘉：和平非靠軟弱得來

傳北檢將延押柯　昌：押2個月還不夠？

萬聖節穿太暴露、血腥　北捷將拒載

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

國防部證實　中共航母遼寧號編隊昨夜穿行台海　

更多熱門

相關新聞

藍號召原民上街「出草」　吳思瑤：別成政客犧牲品

藍號召原民上街「出草」　吳思瑤：別成政客犧牲品

總預算案持續卡關，朝野為禁伐補償仍僵持不下，立法院長韓國瑜明（24日）將第三度召集黨團協商，同時，藍營為此號召了原住民赴立法院聲援。國民黨原民立委黃仁更表示，行政院不尊重立院決議，「原住民要出草了！」民進黨團幹事長吳思瑤則說，希望原住民朋友們大家不要成為政客操作對立的犧牲品，在野想要審預算，就到委員會，而不是操作對立。

「出草了！」　藍明號召兩千原民上街抗議總預算

「出草了！」　藍明號召兩千原民上街抗議總預算

藍1124全代會主視覺曝　設攤舉辦園遊會

藍1124全代會主視覺曝　設攤舉辦園遊會

選罷法藍下午召集協商　民進黨團憂成過水籲別硬幹

選罷法藍下午召集協商　民進黨團憂成過水籲別硬幹

葉欲立被控性騷現身說明　掩面落淚反控遭威脅恐嚇

葉欲立被控性騷現身說明　掩面落淚反控遭威脅恐嚇

關鍵字：

國民黨朱立倫總預算

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面