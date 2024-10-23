喚「3大族群」上街施壓政院　朱立倫批卓榮泰：沒常識還沙文主義

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團、民眾黨團聯手封殺明年度中央政府總預算案，朝野歷經多次協商仍無法付委。國民黨明日將號召兩千位原住民支持者赴立法院抗議，黨主席朱立倫今（23日）主持中常會時表示，將結合原民、醫護、農民等朋友明天到立院力挺立院黨團，希望站在弱勢民眾角度，讓行政院能懸崖勒馬，尊重法律、尊重三黨的主決議，否則就是完全沒有憲法觀念、法律常識，甚至充滿沙文主義。

朱立倫表示，最近立法院非常辛苦，立委站在民眾角度監督國家預算，對於人民繳的稅金要怎麼使用？立委必須站在人民角度強力監督。上會期，立法院通過法律、決議案都是民意的展現，最受到重視的是少數弱勢民眾長期以來受到不公不義的對待，應該予以合理補償、幫助、解決問題。

朱立倫強調，當原住民朋友的土地被限制、禁伐，應予以補償，這是因為生態環保的因素、現代化的觀念，禁止原住民在自己土地砍伐，當然要予以補償，多年來這是民眾認為應該要做的，但每位平均原住民一公頃多土地，得到補償只有4萬多元，應合理提高，最後民進黨立委提案，國民黨團、民眾黨團支持，通過了法律，行政院沒有意見，總統公告之後，現在卻不肯編列預算。

朱立倫質疑，差了這20幾億，行政院無法做事情？中央政府總預算為三兆一千多億，今年增加四千兩百多億預算，光增加部分的零頭都比這20幾億多很多，結果講出的話，完全沒有憲法觀念、法律常識，甚至充滿沙文主義。國民黨站在原民、少數這一方，堅持讓立院通過的法律能獲得執行，也要貫徹憲政精神，他相信明天朝野協商，會秉持此原則，全力力挺原民朋友。

朱立倫並指出，立院三黨共同主決議一致同意，對於農民朋友的公糧收購價錢，從26元提高到31元；他表示，13年前訂定的26元，13年沒有改變，物價已經漲了多少，農作公糧收購價錢僅提高5元，請問社會物價漲了多少？結果三黨一致共識之下，民進黨現在卻說做不到，「標準的欺負農民，選後完全變了一張臉」。朱再舉例，醫護很多辛苦，長期受到壓榨的血汗醫護，總統賴清德選前曾高喊，「這一定要改，健保點值喊到1.1元」，結果三黨考量健保負擔，希望每點值從0.95元做起，但面對血汗醫護，民進黨還是不做，還是做不到。

「選前一張臉，選後另一個鴨霸、傲慢的態度來面對原住民、農民、醫護」，朱立倫痛批，明天朝野協商，民進黨又要發動「青鳥」來力挺他們的行政院，難道原住民、農民、醫護的朋友不能發出心聲嗎？很多原民朋友已經在號召、農民朋友受不了、醫護朋友也希望站上街頭，國民黨工作委員會將結合原民、醫護、農民朋友力挺立院黨團，希望能夠站在弱勢民眾角度，讓行政院能懸崖勒馬，尊重法律、尊重三黨的主決議。

